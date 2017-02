La météo mène à la fermeture des écoles de la région

(Québec) La neige et le grésil tombés durant la nuit de mardi à mercredi forcent les commissions scolaires des deux rives de Québec à fermer leurs portes, mercredi.

Les commissions scolaires de la Capitale, des Découvreurs, des Premières-Seigneuries et des Navigateurs, de Portneuf, de la Beauce-Etchemins, de la Côte-du-Sud et des Appalaches ont toutes suspendu leurs activités pour la journée en raison de la tempête passée durant la nuit.

Les cours sont également suspendus à la commission scolaire des Monts-et-Marées, en Matanie et dans la Matapédia, et à la commission scolaire du Fer, dans les écoles de Sept-Îles et Port-Cartier, sur la Côte-Nord. Le service de garde demeure ouvert dans les deux écoles.

Les écoles secondaires du Séminaire Saint-François, Mont-Saint-Sacrement, Saint-Jean-Eudes, Jésus-Marie, François-de-Laval, Saint-Charles-Garnier et le collège de Lévis sont également fermés.

Les cours sont cependant maintenus aux cégeps Sainte-Foy et Garneau, à Québec.