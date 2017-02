Difficile pour les automobilistes, la fête pour les écoliers

(Québec) Les routes glissantes compliquent la vie des automobilistes, mercredi à Québec. La police de Québec rapportait huit accidents mineurs entre 5h30 et 9h. La région de Québec devrait toutefois s'éviter l'important verglas d'abord redouté par Environnement Canada.

Le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) rapportait sept accidents mineurs, sans blessé, entre 5h30 et 8h15. Le bilan s'est alourdi vers 8h30 alors qu'une voiture a effectué un capotage sur le boulevard Champlain en direction ouest, près du bas de la côte Gilmour.

Écoles fermées

Les commissions scolaires de la Capitale, des Découvreurs, des Premières-Seigneuries et des Navigateurs, de Portneuf, de la Beauce-Etchemins, de la Côte-du-Sud et des Appalaches ont toutes suspendu leurs activités pour la journée en raison de la tempête passée durant la nuit.

Les cours sont également suspendus à la commission scolaire des Monts-et-Marées, en Matanie et dans la Matapédia, et à la commission scolaire du Fer, dans les écoles de Sept-Îles et Port-Cartier, sur la Côte-Nord. Le service de garde demeure ouvert dans les deux écoles.

Les écoles secondaires du Séminaire Saint-François, Mont-Saint-Sacrement, Saint-Jean-Eudes, Jésus-Marie, François-de-Laval, Saint-Charles-Garnier et le collège de Lévis sont également fermés.

Les cours sont cependant maintenus aux cégeps Sainte-Foy et Garneau, à Québec, ainsi qu'à l'Université Laval.