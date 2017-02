Un cocktail météo explosif menace Québec

(Québec) Un avertissement de tempête hivernale d'Environnement Canada est en vigueur partout dans la grande région de Québec, alors que neige, grésil et pluie verglaçante devraient s'abattre successivement sur la Capitale-Nationale entre mardi soir à mercredi midi.

Un cocktail météo explosif pour les automobilistes frappera Québec, à compter de la fin de la journée, mardi.

Selon le météorologue d'Environnement Canada, Simon Legault, la neige devrait commencer à tomber vers 18h, à Québec, augmentant graduellement en intensité durant la soirée et la nuit et créant des accumulations d'environ 10 cm. Des bourrasques allant jusqu'à 60 km/h pourraient également créer de la poudrerie.

La pire de la tempête arrivera vraisemblablement en matinée, mercredi. Une poussée d'air chaud devrait alors faire monter le mercure jusqu'à 0°C. Selon M. Legault, de la neige mêlée à du grésil, puis 5 mm de pluie verglaçante s'abattront alors sur la Capitale-Nationale, possiblement durant l'heure de pointe.

Après une pointe de chaleur sur l'heure du midi, le mercure redescendra rapidement pour atteindre des températures aussi basses que -20°C, jeudi. Le gel et dégel rapide pourraient avoir raison de certains arbres et perturber la circulation, prévient le météorologue.

15 à 25 cm de neige dans Charlevoix

Dans le nord de la région de Québec et à Charlevoix, la dépression annoncée mardi soir et mercredi matin ne devrait amener que de la neige. Entre 15 et 25 cm sont prévus par Environnement Canada.

Des précipitations similaires sont annoncées sur la Côte-Nord, mercredi. La Côte-Nord est également aux prises avec un avertissement de froid extrême, mardi. À Sept-Îles, un sibérien -38°C régnait à 9h, avec le refroidissement éolien.

Les chutes de neige devraient être plus modestes en Gaspésie. lL sud de la péninsule pourrait également composer avec du verglas.