Les Maritimes toujours paralysées par le verglas

Énergie NB a indiqué qu'environ 58 000 foyers étaient dans le noir à cause d'une tempête de verglas qui a abîmé des poteaux électriques et des arbres dans certaines parties des Maritimes.

La société a précisé que la majorité des résidants de Bouctouche, Moncton, Sackville, Shediac et Sussex retrouveront le courant d'ici la fin de la journée.

Les communautés entourant Miramichi, l'un des secteurs les plus touchés, étaient couvertes d'une épaisse couche de glace qui alourdissait les branches des arbres et faisaient pencher des poteaux électriques et de téléphone.

Plusieurs des premières pannes ont touché l'est de la province, et plus de 130 000 consommateurs étaient sans courant au plus fort de la tempête, mercredi.

La tempête a aussi frappé l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve, qui ont également subi des pannes de courant.