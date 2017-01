Le bac brun sur la Côte-de-Beaupré dès l'an prochain

(Québec) Les citoyens de la MRC de la Côte-de-Beaupré pourront mettre leurs restes de table dans un bac brun à partir de l'an prochain. La collecte des matières organiques sera aussi implantée dans le secteur commercial et institutionnel en 2019.

«Plus de 60% sont des matières organiques facilement récupérables», a dit mercredi Parise Cormier, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et mairesse de Saint-Ferréol-

Les-Neiges en conférence de presse sur la Stratégie régionale concertée de gestion durable des matières résiduelles.

La MRC injectera 9 millions$, dont près de la moitié en subventions, dans l'application de la stratégie qui comporte aussi la construction d'un écocentre régional. Ces mesures touchent les municipalités de Boischatel, L'Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Joachim, Saint-Louis-de-Gonzague-de-Cap-Tourmente, Saint-Ferréol-les-Neiges et Saint-Tite-des-Caps qui comptent au total 27 000 citoyens. Une plateforme de compostage sera aussi construite, vraisemblablement à Saint-Joachim.

la réponse de la MRC à l'application du Plan québécois de gestion des matières résiduelles qui vise à ramener à 700 kg par habitant la quantité de déchets produits. Il s'agit d'une réduction de 110 kg par habitant par rapport à 2008.

«Vous êtes en avance sur la Ville de Québec. C'est un peu dur pour l'orgueil, mais je vais le dire comme ça», a blagué le maire de Québec, Régis Labeaume présent mercredi à titre de président de la Communauté métropolitaine de Québec.

À Québec, la collecte de matières compostables se fera avec la mise en activité d'une usine de biométhanisation, un projet de 98,5 millions $ prévu d'ici 2022.

Les citoyens de la capitale n'auront pas de bacs bruns, mais la collecte se fera par tri optique ou mécanique à l'incinérateur.

Mercredi, Parise Cormier n'a pas exclu que les matières organiques de la MRC puissent être traitées à la future usine de Québec. «Ça reste une option à considérer. Mais dans l'intervalle, on est proactifs. On verra en temps et lieu, en 2022», a-t-elle conclu.