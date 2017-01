Mauvais temps tardif, mais actif

(Québec) Le mélange de pluie verglaçante, grésil et finalement neige qui a frappé Québec, en fin de journée, mardi, poursuit son chemin vers l'est du Québec. L'autoroute 20 et la route 132 ont notamment dû être fermées, durant la nuit, entre Lévis et Montmagny. La Côte-Nord et la Gaspésie accueillent mercredi le cocktail météo.

La pluie verglaçante et le grésil qui se sont abattus sur Québec en fin d'après-midi, mardi, a continué son chemin vers Chaudière-Appalaches dans les heures qui ont suivi. Tant et si bien que le Ministère des Transports a pris la décision de fermer complètement l'autoroute 20 et la route 132, de la route Lallemand à Lévis au chemin des Poirier à Montmagny, durant toute la soirée et la nuit de mardi à mercredi. Le tout en raison des mauvaises conditions routières.

Les deux artères ont été rouvertes vers 6h, mercredi matin.

Environ 5 mm de pluie verglaçante sont tombés sur Québec, mardi après-midi, avant que les gouttes et le grésil se changent finalement en neige, durant la nuit, créant des accumulations de 10 à 15 cm, selon Environnement Canada.

Écoles fermées à Charlevoix et sur la Côte-Nord

La dépression climatique se déplace très lentement, explique le météorologue d'Environnement Canada, Robert Michaud. La Gaspésie et la Côte-Nord seront touchées durant toute la journée de mercredi, mais les deux régions y goûteront de manières différentes. Au sud du fleuve Saint-Laurent, le cocktail de pluie, grésil et neige continuera de frapper, alors que de 30 à 40 cm de neige sont prévus sur la Côte-Nord, durant la journée et la soirée de mercredi.

Les cours sont d'ailleurs suspendus pour les écoles de Sept-Îles et Port-Cartier de la Commission scolaire du Fer, sur la Côte-Nord, de même que dans les cégeps de Sept-Îles et Baie-Comeau.

La commission scolaire de Charlevoix a également emboîté le pas à plusieurs écoles de la région de Québec, la veille, décidant de fermer ses portes pour la journée de mercredi en raison de la météo.

Vingtaine d'accidents mineurs à Québec

La Police de Québec rapportait une vingtaine d'accidents de la route mineure pour l'après-midi et la soirée de mardi, alors que le chiffre était sous la dizaine au Service de police de la ville de Lévis.

La Sûreté du Québec n'avait pour sa part aucun accident majeur à rapporter dans la grande région de Québec.

Opération déneigement à Limoilou

Il y a opération déneigement durant la journée de mercredi dans l'arrondissement La-Cité-Limoilou, à Québec. Le stationnement est interdit dans les rues entre 8h et 16h.