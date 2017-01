Fermetures d'écoles massives (et préventives) dans la région de Québec

Les commissions scolaires des Découvreurs, des Premières-Seigneuries, de Portneuf et de la Capitale ont toutes annoncé la fermeture de l'ensemble de leurs écoles primaires et secondaires, centres de formation professionnelle et d'éducation aux adultes, mardi matin.

Le service de garde demeure toutefois ouvert à la commission scolaire des Premières-Seigneuries.

Le Séminaire Saint-François, l'école Saint-Jean-Eudes, le collège Jésus-Marie, l'école Mont-Saint-Sacrement, le collège François-de-Laval et le collège Saint-Charles-Garnier sont également fermés.

Si 15 à 25 centimètres de neige mêlée à du grésil sont attendus dans la grande région de Québec, mardi, rien n'avait commencé à tomber, à 8h30.

Sur Facebook, la Commission scolaire des Premières-Seigneuries a fourni les explications suivantes.

«À la lumière des plus récentes prévisions météorologiques (accumulation de neige importante, grésil, rafales de vent et poudrerie) et considérant que les périodes plus fortes auront lieu lors des déplacements des élèves (midi et fermeture des classes), nous avons pris la décision de fermer tous nos établissements pour la journée nos centres de formation professionnelle, de formation générale des adultes et nos services administratifs.

La sécurité des élèves oriente toute décision de fermeture de nos établissements. Nos critères de prise de décision sont les suivants :

- Quantité des précipitations

- État du réseau routier (déneigement, verglas, sécurité du transport scolaire et des élèves marcheurs)

- Visibilité et force des vents (si présence de poudrerie, neige forte, etc.)

- Tempête sur le point de débuter

- Période de froid intense, rendant les véhicules scolaires moins fiables.»