Neige et grésil mardi à Québec

(Québec) Une vingtaine de centimètres de neige et de grésil devraient s'abattre sur Québec, mardi, prévoit Environnement Canada.

Un avertissement de neige est en vigueur partout dans la grande région de Québec alors qu'un système dépressionnaire devrait frapper la Beauce vers 6h, mardi matin, avant de de rejoindre Québec, vers 9h.

«Dès le départ, les précipitations seront sous forme de neige mêlée à du grésil», explique le météorologue d'Environnement Canada, Maxime Desharnais. Les précipitations se poursuivront avec forces jusqu'à minuit, estime-t-il, après quoi une faible neige prendra le relai jusqu'à mercredi matin.

30 à 40 cm dans Charlevoix

Environnement Canada prévoit des accumulations de 15 à 25 centimètres de neige, à Québec, et jusqu'à 40 cm dans Charlevoix, qui sera la région la plus durement frappée. Le secteur entre Montmagny et Rivière-du-Loup pourrait également recevoir jusqu'à 30 cm de neige.

Des bourrasques jusqu'à 60 km/h accompagneront la neige. Comme cette dernière sera lourde et mêlée de grésil, le météorologue affirme cependant ne pas craindre de poudrerie.