Changements climatiques: Québec devra «en faire davantage», reconnaît Coiteux

(Sept-Îles) La «bombe météo» du 30 décembre, qui a causé de lourds dommages sur les rives de la Côte-Nord et de la Gaspésie, remémore à l'État qu'il doit «en faire davantage» pour contrer les effets des changements climatiques.

«C'est un travail que l'on fait déjà, mais il va falloir qu'on le fasse davantage, les glaces sont moins présentes en hiver et c'est un symptôme [du réchauffement climatique] et donc, ça affecte davantage l'érosion. Il va falloir effectivement qu'on travaille beaucoup plus en mode prévention», a lancé le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux.

Lui et son collègue responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, ont visité les villes de Port-Cartier et Sept-Îles, où les fortes marées et les vagues déferlantes ont donné du fil à retordre aux riverains. À Sept-Îles, il est fort probable que cinq résidences soient même détruites en raison des trop lourds dommages.

Le ministre Sébastien Proulx était de l'autre côté du fleuve pour constater l'ampleur des dégâts. «Ce qui s'est passé sur la Côte-Nord et en Gaspésie, ça nous interpelle sur le fait que justement, on va avoir besoin de stratégies à plus long terme. Ce n'est pas un travail qui part de nulle part, mais on va le continuer», a ajouté M. Coiteux.

Québec rappelle qu'il finance déjà «un certain nombre d'initiatives» comme Ouranos pour «établir les conséquences des changements climatiques» entre autres, sur l'érosion. «Il va falloir que ces recherches-là alimentent directement les programmes qu'on va mettre en place», a poursuivi le ministre.

Son collègue Pierre Arcand a aussi souligné l'existence du Fonds vert, duquel des montants servent à la recherche et à l'identification des «meilleures solutions» pour prévenir les phénomènes naturels. «Des solutions qui ne sont d'ailleurs pas toujours évidentes», nuance le ministre. «Il faut que les scientifiques travaillent ensemble pour trouver un minimum de consensus» dans les solutions à mettre de l'avant.

Le travail devra aussi se faire avec les acteurs locaux, «qui ont l'expertise terrain», a affirmé M. Coiteux. De la musique aux oreilles du maire de Sept-Îles qui souhaite ardemment qu'une «stratégie globale» soit mise en place. «On doit se donner une projection [...] On sait qu'il va en avoir d'autres tempêtes», a dit Réjean Porlier.

Impossible encore pour l'État de prédire à quel moment un programme de prévention ou des «politiques axées sur le plus long terme» pourrait voir le jour. «On en sait plus aujourd'hui qu'on en savait en 2008», affirme M. Coiteux. «On ne fait pas de la recherche juste pour dire qu'on fait de la recherche, on le fait pour être capable de prendre les bonnes décisions».

Québec a annoncé jeudi matin l'ajout de 16 municipalités admissibles au Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents à la suite de la tempête du 30 décembre. À la veille du Jour de l'An, le ministre Coiteux avait signé un premier décret pour 18 villes de la Côte-Nord et de la Gaspésie.