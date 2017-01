Collecte hebdomadaire du recyclage à Saint-Augustin dès le 6 février

(Québec) Alors que les matières recyclables sont ramassées toutes les deux semaines sur la majeure partie du territoire de Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures change la donne et effectuera la collecte chaque semaine à partir du 6 février.

«Ça vient d'une demande des citoyens», a expliqué au Soleil le maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau. Sa ville a constaté ce désir à la lumière des sondages qu'elle mène depuis le printemps sur les services municipaux.

M. Juneau voit aussi dans cette décision un coup de pouce pour augmenter le taux de récupération. «Avec la collecte aux deux semaines, les gens disent qu'ils n'ont plus de place dans leur bac, alors leur matière finit dans les vidanges», illustre celui qui change ainsi la tradition de la collecte toutes les deux semaines connue des Augustinois depuis l'implantation du recyclage dans les années 90. «Là, en passant à toutes les semaines, il n'y aura plus d'excuse pour ne pas recycler», a poursuivi le maire Juneau.

Dans l'autre ville défusionnée, L'Ancienne-Lorette, la collecte se fait aussi aux deux semaines. Même chose à Lévis, à Stoneham, à Sainte-Brigitte-de-Laval ou encore à Lac-Beauport. Cette dernière ajoute toutefois une collecte supplémentaire la première semaine de janvier.

À Québec, la collecte est aussi une semaine sur deux dans cinq arrondissements, sauf dans certains secteurs plus denses de l'arrondissement de La Cité-Limoilou où les bacs sont cueillis chaque semaine et même deux fois par semaine sur les artères commerciales.

Et aucune modification dans les modalités des collectes n'est envisagée. «À Québec, il n'y a aucun changement», a indiqué la porte-parole de la Ville de Québec Mireille Plamondon, qui invite les citoyens à visiter la section Info-Collecte du site de la Ville pour connaître les horaires exacts de collecte.

Plus de camions

La fréquence accrue des véhicules de collecte qu'entraînera la décision de Saint-Augustin n'inquiète pas le maire Sylvain Juneau. Même s'il faudra doubler les contrats avec les entreprises de collecte, il estime que la hausse souhaitée du volume de matières recyclées sera supérieure aux désagréments tant sur le plan environnemental qu'économique.

«Du point de vue économique, quand on collecte, c'est remboursé par l'État», a expliqué M. Juneau qui voit ainsi des fonds à aller chercher«en fonction de la performance.

Présentement, le recyclage à Saint-Augustin est de 0,68 tonne par habitant, ce qui la classe au troisième rang des villes comparables en vertu de la certification ISO 37120 du World Council on City Data obtenue par la municipalité l'automne dernier. M. Juneau mise sur le fait que l'annonce de la collecte hebdomadaire «devrait permettre d'améliorer encore davantage sa performance».

Et si jamais la nouvelle fréquence ne donnait pas les résultats escomptés, Saint-Augustin pourrait éventuellement revenir à la collecte toutes les deux semaines.

«On l'essaie et, au bout de quelques mois ou un an, on va pouvoir calculer tout ça», a conclu le maire Juneau. «Il n'en tient qu'aux citoyens pour que ce soit un succès.»