Quelques dizaines de collisions mercredi matin

(Québec) Même si Québec a eu droit à moins de neige que prévu durant la nuit de mardi à mercredi, les routes glacées et enneigées ont joué un rôle dans plusieurs collisions mercredi matin dans la région de la Capitale-Nationale et dans l'Est.

Le service de police de la Ville de Québec a dénombré 17 collisions de tous genres sur son territoire depuis 6h ce matin, mais aucun n'ayant causé de blessure majeure. Du côté de la Sûreté du Québec, on parle de quelques dizaines d'accidents, mais aucun majeur, alors que la police de Lévis a répertorié deux accidents matériels et deux accidents causant des blessures mineures, des sorties de route dans les quatre cas.

Les automobilistes n'ayant pas adapté leur conduite aux conditions routières sont à l'origine de la plupart de ces accidents. Si les autoroutes 73 et 20 étaient déneigées et mouillées mercredi matin, plusieurs autres routes étaient entièrement ou partiellement enneigées ou glacées, notamment l'autoroute 40 dans Portneuf, la route 138 dans Charlevoix, plusieurs routes de Bellechasse et les routes 108 et 112 en Chaudière-Appalaches.

Les vents violents à plus de 90 km/h ont également amené des contacts de la végétation avec les lignes d'Hydro-Québec, provoquant des pannes dans plusieurs secteurs. En avant-midi mercredi, on comptait 2 515 clients d'Hydro-Québec privés d'électricité par 21 pannes dans la région de Québec, 2 443 touchés par 14 pannes en Chaudière-Appalaches et 1 855 clients touchés par dix pannes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

En bout de ligne, Québec a reçu de 6 à 7 cm de neige durant la nuit alors qu'on en prévoyait parfois jusqu'à 20. « C'est souvent ce qui se produit quand on prévoit de la neige se changeant en pluie. Elle s'est changée en pluie plus vite que prévu dans la région de Québec. Par contre, le nord de Montréal a reçu 13 cm et la région de Shawinigan, environ 25 cm », poursuit M. Thibodeau.