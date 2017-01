Moins de neige que prévu, mais attention aux vents violents!

(Québec) Québec et l'Est ont eu droit à moins de neige que prévu durant la nuit de mardi à mercredi, mais les automobilistes doivent tout de même redoubler de prudence ce matin en raison des vents violents.

Ainsi, la nuit a été plutôt tranquille sur les routes de Québec, Chaudière-Appalaches et de l'Est. La Sûreté du Québec ne notait pas une hausse significative des accidents de la route, le Service de police de la Ville de Québec n'a enregistré que deux accidents matériels alors que c'était le calme plat du côté de la police de Lévis.

En bout de ligne, Québec a reçu de 6 à 7 cm de neige durant la nuit alors qu'on en prévoyait parfois jusqu'à 20. « C'est souvent ce qui se produit quand on prévoit de la neige se changeant en pluie. Elle s'est changée en pluie plus vite que prévu dans la région de Québec. Par contre, le nord de Montréal a reçu 13 cm et la région de Shawinigan, environ 25 cm », poursuit M. Thibodeau.

« Tout le long du Saint-Laurent, on note des vents très violents de plus de 90 km/h avec un pic de plus de 125 km/h au Mont Saint-Hilaire », explique Denis Thibodeau, météorologue à Environnement Canada.

Pannes de courant et vols d'avion annulés

Par ailleurs, le mauvais temps perturbe les activités dans plusieurs secteurs du sud-ouest du Québec, mercredi matin.

Les fortes rafales de vent ont notamment causé des bris au réseau de transport d'électricité d'Hydro-Québec. À 7h00, près de 70 000 clients étaient privés de courant, dont plus de 21 500 en Montérégie, plus de 18 300 dans les Laurentides et plus de 12 200 sur l'île de Montréal.

Les rafales et le déglaçage d'avions ont aussi forcé l'annulation de plusieurs vols à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Près d'une vingtaine de départs n'auront pas lieu comme prévu et une douzaine d'arrivées ont été annulées.

Les principales autoroutes de l'île de Montréal, de la Montérégie, de l'Outaouais et des Cantons-de-l'Est sont dégagées et offrent une bonne visibilité, selon Transport Québec. À 5h00, de la pluie s'abattait sur ces régions. Cependant, les rafales de vent peuvent rendre la circulation automobile plus difficile.

Plus à l'est, de la neige a commencé à s'abattre. Environnement Canada a émis mardi un avertissement de tempête hivernale pour la plupart des régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent.