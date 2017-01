Contamination à Lac-Beauport: trois résidences touchées

La conseillère municipale Sylvie Chartier a également précisé que la crainte de contamination avait poussé le conseil à envisager des inspections plus poussées. «Nous avons parlé de revoir les normes et d'avoir des inspecteurs afin de nous assurer que les raccordements soient bien faits», a-t-elle déclaré. Selon la mairesse, les vérifications toucheraient principalement les commerces et les institutions.

«D'après les analyses qui ont été faites, seulement trois maisons ont été contaminées, mais on ne sait pas si ça vient de là. On va continuer à suivre ça de près», a indiqué la mairesse Louise Brunet.

La mairesse de Lac-Beauport, Louise Brunet, sollicitera un nouveau mandat aux prochaines élections municipales. Après avoir vu son parti Avenir Lac-Beauport se dissoudre, elle se présentera aux côtés d'une toute nouvelle équipe.

Répondant à la question d'un citoyen, Mme Brunet a confirmé son retour lors de la séance du conseil de lundi soir. «C'est certain que je demanderai un nouveau mandat», a-t-elle brièvement commenté.

Après la séance, elle a confirmé au Soleil que le conseiller Andy Groskaufmanis, le seul à lui être demeuré fidèle, serait le seul membre du conseil actuel à briguer les suffrages à ses côtés.

«J'aurai avec moi une nouvelle équipe. Ils sont déjà choisis mais je ne dévoile pas leurs noms tout de suite», a-t-elle indiqué.

Quelques mois après l'élection de 2013, Mme Brunet avait vu les conseillers François-Bernard Saillant, Guy Gilbert, Even McHugh et Marc Bertrand quitter Avenir Lac-Beauport pour siéger comme indépendants et faire front commun dans l'opposition.