Mon beau sapin, roi des poubelles

Comme l'article sur le Boxing Day et l'autre sur ce qui est ouvert ou fermé le jour de l'An, il y a des traditions annuelles qui ne se perdent pas! Dont celle du texte sur ce-qu'il-faut-faire-de-son-sapin-et-des-lumières-brisées.

«Plusieurs municipalités organisent des cueillettes afin de ramasser les sapins naturels», écrit RECYC-Québec. «On donnera ainsi aux sapins une deuxième vie alors qu'au Québec les sapins sont généralement transformés en compost, en paillis ou encore utilisés pour la fabrication d'huile essentielle.»

Pas dans la capitale. Depuis 2012, la Ville ne ramasse plus les arbres en janvier. Il faut faire l'effort d'aller les porter dans un écocentre. Sinon, on le coupe en morceaux et on l'envoie à la poubelle.

Mais s'il est artificiel, cet arbre dans le salon? RECYC-Québec propose de le donner si vous ne l'aimez plus. «Proposez-le à des écoles, garderies, organismes à but non lucratif ou à des centres d'entraide qui seront certainement heureux de vous libérer.»

La Ville de Québec demande plutôt de l'envoyer aux ordures.

Et la déco désuète, les emballages? RECYC-Québec suggère encore le réemploi, le don. Pour les lumières brisées, l'organisme pointe vers l'écocentre où elles seront traitées.

Sur l'envoi des lumières de Noël à l'écocentre, la Ville de Québec est d'accord... Elle ajoute cependant que si vous voulez vous départir des guirlandes, des boules et des autres ornements, il ne faut pas les envoyer dans le bac de récupération; ça brise la machinerie du centre de tri et contamine les autres matières recyclées. Où alors? Dans la poubelle, encore.