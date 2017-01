Tempête du 30 décembre à Sept-Îles: déracinée par les vagues

«Il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, ce n'est plus habitable», a déploré Carole Brodeur, qui habite le secteur de Clarke City, à l'est de Sept-Îles, depuis quatre ans. «La maison a surfé sur 30, 40 pieds, il n'y a plus rien à faire, c'est une perte totale», a renchéri le conjoint de Mme Brodeur, Patrick Meissan.

Fort heureusement, le couple n'était pas à la maison le jour où la «bombe météo» s'est abattue dans la région, forçant l'évacuation d'une vingtaine de résidences le long du littoral, dans les quartiers à l'est et à l'ouest du noyau urbain de Sept-Îles. «Ce sont des voisins qui nous ont téléphoné», précise-t-elle.

«Après ça, j'écoutais les nouvelles pour suivre la situation et c'est là que j'ai pu voir les dégâts sur ma maison», poursuit Mme Brodeur, qui était à l'extérieur pour les vacances de Noël. Son conjoint était quant à lui au large, au travail, sur un bateau. «Je suis arrivée hier [mardi], le choc était un peu moins grand parce qu'on l'a tellement vu à la télé.»

Chez les voisins, l'émotion a été plus grande. «C'était le 30 décembre, on se faisait une vraie journée cocooning», raconte Josée Vaillancourt, encore avec étonnement. «On s'est mis une série télé, on dévorait les épisodes les uns après les autres, un moment donné ma fille s'est levée. Elle est revenue, elle m'a dit : "Maman, il y a de l'eau dans la rue!"»

Voisins sortis d'urgence

Mme Vaillancourt admet avoir eu un certain moment de panique, après avoir alerté les autorités. De sa fenêtre, elle a vu la maison de Carole Brodeur et Patrick Meissan se mettre à bouger. «On est sorti, j'ai dévissé des planches de la clôture et on s'est sauvé par la cour arrière, avec mes deux filles, mon chum et nos trois chiens», explique-t-elle.

La maison lourdement endommagée des voisins a en quelque sorte servi de protection à celle de Mme Vaillancourt, qui n'a pratiquement aucun dégât. Sa famille a pu réintégrer la résidence mardi, mais l'annonce de la tempête hivernale du lendemain n'avait rien de rassurant pour eux. «On s'est relayé pour faire une veille durant la nuit», dit-elle.

Devant la force de la deuxième tempête, la famille a choisi de partir de nouveau en avant-midi. «On n'a pas voulu rester», confie Mme Vaillancourt, qui craignait également que la route menant à son secteur devienne trop enneigée pour circuler. Quant au couple voisin, il trouve refuge à l'hôtel depuis son retour à Sept-Îles.