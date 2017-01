Sept-Îles retient son souffle avant la marée haute

Des avertissements d'onde de tempête et de tempête hivernale sont en vigueur de Baie-Trinité à Sept-Îles. De 15 à 25 centimètres de neige doivent s'abattre sur la région d'ici la fin de la journée. Les forts vents, atteignant jusqu'à 70 km/h, provoquent de la poudrerie et compliquent les déplacements partout le long du littoral.

Mais, c'est un peu avant 18h que la mer sera à son plus haut niveau sur la Côte-Nord. Environnement Canada anticipe que la «persistance» des vents risque de causer du déferlement dans les secteurs côtiers entre 16h et 20h pour Port-Cartier et Sept-Îles et de l'érosion dans les «zones à risque».

«Tant que ce n'est pas gelé, il y de la vulnérabilité le long des côtes», a expliqué Robert Michaud, d'Environnement Canada. «C'est un peu moins fort que le 30 (décembre)», a-t-il ajouté. C'est que Sept-Îles se remet difficilement de la «bombe météorologique» de vendredi, qui a causé de lourds dommages chez les riverains.

Un total de 43 bâtiments a été affecté par la tempête d'une rare intensité, forçant l'évacuation d'une vingtaine de résidences. Mercredi, une dizaine de citoyens n'avaient toujours pas été en mesure de réintégrer leur domicile. Huit maisons ont été «fortement endommagées» et risquent d'être déménagées ou même détruites.

Au moment d'écrire ces lignes, la route 138 était fermée aux camions lourds entre Tadoussac et Port-Cartier. La visibilité allait d'ailleurs de réduite à nulle un peu partout sur le tronçon routier à l'est de Tadoussac. La traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout a aussi annulé tous ses départs de ce matin.

La traverse entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac n'effectuait pour sa part que des départs aux heures.