La marée monte dangereusement à Sept-Îles

(Sept-Îles) Les riverains de Sept-Îles vivent des heures d'angoisse à la vue de la marée montante en pleine tempête hivernale, la deuxième à secouer la région et malmener les berges en moins de cinq jours.

«C'est sûr que je suis inquiète», a affirmé au bout du fil, une résidente de la rue des Campeurs à Clarke City, l'un des secteurs le plus touché lors de la «bombe météorologique» du 30 décembre. «Je suis inquiète pour les autres et pour la plage. La plage a autant de valeur à mes yeux que ma maison».

La citoyenne s'estime chanceuse parce que sa résidence se situe devant une zone enrochée, ce qui n'est pas le cas pour tous ses voisins. «Je me sens encore en sécurité chez moi, mais je me demande comment c'est pour les autres. D'habitude quand c'est comme ça ici, c'est moins beau à l'autre bout», a-t-elle expliqué.

Heures angoissantes

La femme, qui n'a pas souhaité être nommée, soutient que les heures sont angoissantes. Son conjoint fait d'ailleurs les allers-retours de la rue pour voir si la situation dégénère. «Les vagues sont quand même proches, mais je pense que c'est moins puissant que l'autre fois (le 30). Sérieusement, j'avais jamais vu ça».

La Ville de Sept-Îles et la Sécurité civile veillent au grain alors qu'Environnement Canada maintient les avertissements de tempête hivernale et d'onde de tempête pour les secteurs de Baie-Trinité à Sept-Îles. La «persistance» des vents risque de causer du déferlement dans les secteurs côtiers jusqu'à 20h et de l'érosion dans les «zones à risque».

«Tant que ce n'est pas gelé, il y a de la vulnérabilité le long des côtes», a expliqué Robert Michaud, d'Environnement Canada. «C'est un peu moins fort que le 30 (décembre)», a-t-il ajouté. C'est que Sept-Îles se remet difficilement de la «bombe météorologique» de vendredi, qui a causé de lourds dommages chez les riverains.

Un total de 43 bâtiments a été affecté par la tempête d'une rare intensité, forçant l'évacuation d'une vingtaine de résidences. Mercredi, une dizaine de citoyens n'avaient toujours pas été en mesure de réintégrer leur domicile. Huit maisons ont été «fortement endommagées» et risquent d'être déménagées ou même détruites.

La Ville de Sept-Îles tient d'ailleurs une rencontre d'information à 19 heures ce soir, en compagnie de représentants du ministère de la Sécurité civile pour expliquer le programme d'aide aux sinistrés, ordonné par Québec à la veille du Jour du l'An pour les 18 municipalités touchées par la tempête du 30 décembre.

De 15 à 25 centimètres de neige devaient s'abattre mercredi. Les forts vents, atteignant jusqu'à 70 km/h, provoquent de la poudrerie et compliquent les déplacements. La route 138 était fermée aux camions lourds entre Tadoussac et Port-Cartier. La visibilité allait d'ailleurs de réduite à nulle un peu partout sur le tronçon routier à l'est de Baie-Comeau.