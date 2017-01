Encore 10 centimètres à tomber sur Québec

L'avertissement de tempête hivernale d'Environnement Canada est toujours en vigueur mercredi. Des vents forts causeront de la poudrerie sur la grande région de Québec, particulièrement sur le bord du fleuve Saint-Laurent.

Les conditions routières seront changeantes et pourraient se détériorer rapidement, avertit Environnement Canada.

Aucune route n'est totalement fermée à la circulation, mais Transports Québec avertit les usagers que la chaussée est enneigée et que des lames de neige sont présentes à plusieurs endroits.

La Sûreté du Québec (SQ) dénombre quelques sorties de route, dont un capotage à la hauteur du km 298 (Saint-Augustin) sur l'autoroute 40 est, survenu vers 6h30. En état de choc, la conductrice n'a pas été blessée sérieusement.

Tôt mercredi matin, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dénombrait environ 40 collisions qui ont occasionné des blessures mineures ou des dégâts matériels sur son territoire en raison de la tempête de neige qui sévit depuis mardi midi.

Quelques départs qui avaient lieu tôt en matinée ont été annulés au Réseau de transport de la capitale (RTC), mais la fréquence des Métrobus est maintenue.

À l'aéroport Jean-Lesage, des vols à destination ou en provenance de Sept-Îles et des Îles-de-la-Madeleine ont été annulés et d'autres ont du retard. Les autres vols vers Toronto ou les destinations soleil devraient avoir lieu comme prévu.

Vers l'est

Transports Québec indique que la route 138 entre La Malbaie et Baie-Sainte-Catherine, puis entre Tadoussac et Port-Cartier est interdite aux véhicules lourds en raison des conditions climatiques difficiles. En Gaspésie, une inondation de la route 132 dans le secteur de Marsoui fait en sorte que la circulation a lieu en alternance.

Plusieurs services de traversiers ont dû être annulés mercredi en raison du mauvais temps, comme celui entre Matane et Baie-Comeau, entre Matane et Godbout, entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon et entre l'Île d'Entrée et Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine.