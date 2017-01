On sort plus la pelle à Charlesbourg qu'à l'Île!

(Québec) Mine de rien, l'endroit le plus neigeux de la province se trouve juste au nord de Québec, dans la forêt Montmorency, juste à côté du parc de la Jacques-Cartier, où il tombe en moyenne 639 cm de neige chaque année. Et si étrange que cela puisse paraître, la région compte aussi un des endroits les moins enneigés du Québec : Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, qui reçoit un «quasi tropical» 141 cm, d'après les données du site Climat-Québec.

De manière générale, explique Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada, le sud du Québec reçoit beaucoup de neige parce qu'il se trouve sur la route du courant-jet - soit un «corridor de vent» très fort qui souffle d'ouest en est à environ 10 km d'altitude. «Les systèmes météo suivent le courant-jet, on l'appelle "l'autoroute des tempêtes". Le courant-jet ne passe pas toujours au même endroit mais en général, il passe au-dessus du sud de la province», dit-elle.

À cela viennent toutefois s'ajouter toutes sortes d'effets locaux qui peuvent créer des différences spectaculaires dans les chutes de neige. «Les montagnes, par exemple, augmentent le mouvement ascendant de l'air», dit Mme Giguère. Comme la température descend avec l'altitude, cet air qui monte finit par atteindre un point où son humidité se condense - ce qui cause des précipitations. Ajoutons à cela que l'altitude allonge la saison où il neige.

«Au nord de Québec, les montagnes font vraiment une barrière à l'humidité. Alors quand on a des systèmes qui remontent de la Nouvelle-Angleterre avec des vents du sud, du sud-est ou de l'est, ça vient tout converger à cet endroit-là, et il y a des secteurs où c'est plus prononcé. [...] Mais ce sont des effets très localisés.»

C'est ainsi que la forêt Montmorency, à 30 minutes d'auto de Québec, peut recevoir, en moyenne, presque deux fois plus de neige que la capitale, qui n'est pourtant pas dépourvue à cet égard. C'est aussi pour cette raison que les Monts-Valin, qui ont la réputation d'être un des endroits les plus «blancs» du Québec, reçoivent beaucoup plus de neige (550 cm) que la ville de Saguenay (280 cm), à seulement une trentaine de kilomètres de distance.

Plusieurs facteurs pour expliquer ces différences

Mais ces différences locales, qu'elles soient le résultat de l'altitude ou d'autres facteurs comme la proximité d'une grosse masse d'eau, se font sentir à bien plus petite échelle, comme le montre la carte ci-dessous.