Nouvelle bordée de 30 cm de neige attendue sur Québec

(Québec) Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas à Québec. Avant même l'importante bordée attendue dans la nuit de mardi à mercredi, la Capitale-Nationale avait déjà reçu 82 centimètres de neige de plus que l'an dernier, à pareille date.

Vous avez l'impression de passer trois fois plus de temps que l'hiver dernier à pelleter votre entrée? Vous n'êtes pas si loin de la vérité. Si El Niño et les faibles précipitations de neige étaient l'histoire de l'hiver 2015-2016, c'est tout l'inverse cette année.

En date du 3 janvier 2016, 64 centimètres de neige étaient tombés, à Québec. Un an plus tard, c'est déjà 146 centimètres de neige qui se sont déposés au sol, et jusqu'à 25 de plus devraient s'ajouter avant mercredi midi.

«Disons que Québec porte bien son nom de capitale de la neige, cette année», admet le météorologue d'Environnement Canada, Robert Michaud. Le début d'hiver actuel n'est pas sans précédent, similaire à celui de 2013, mais tout de même largement au-dessus des normales de saison. La ville de Québec reçoit en moyenne 305 centimètres de neige durant tout l'hiver, explique le météorologue. Mercredi midi, la moitié de cette marque sera déjà dépassée, pour l'hiver en cours.

C'est qu'un avertissement de neige est en vigueur dans la région de Québec et l'est de la province. Les flocons tombaient déjà sur Québec, mardi midi, et ils devaient continuer à valser dans le ciel de la Capitale-Nationale pour environ 24h, ajoutant quelque 25 centimètres de neige à la récolte actuelle.

Le vent se mettra également de la partie, mardi soir, avec des bourrasques atteignant jusqu'à 70 km/h près du fleuve. De la poudrerie viendra compliquer la vie des automobilistes, prévient Environnement Canada.

La dépression continuera son chemin vers l'est après avoir survolé Québec. Un avertissement de neige est également en vigueur dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et en Basse-Côte-Nord. La neige devrait commencer à s'accumuler cette nuit et continuer durant toute la journée de mercredi.

La Gaspésie pourrait aussi recevoir un peu de pluie, mercredi après-midi, prévient Robert Michaud en raison d'un système plus chaud passant au sud.