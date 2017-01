Les sinistrés de la tempête admissibles à l'aide financière

La Presse Canadienne

Québec

Le directeur de la sécurité civile et incendie pour les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine fait pratiquement état d'un retour à la normale au lendemain de la tempête qui a fait déferler de puissantes vagues sur l'est du Québec.