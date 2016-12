Le neige stoppe Nez rouge à Québec et Lévis

(Québec) La neige a commencé à tomber avec force sur la région de Québec en début d'après-midi, jeudi, et elle ne devrait pas cesser avant le milieu de l'avant-midi, vendredi. La trentaine de centimètres de neige et les vents violents attendus forcent notamment Opération Nez rouge à suspendre son service jeudi soir, à Québec et Lévis.

«On ne veut pas mettre la vie de nos bénévoles en danger», explique David Latouche, porte-parole de Nez rouge. «De toute façon, Environnement Canada conseille d'éviter tout déplacement qui n'est pas nécessaire. Beaucoup de gens n'iront pas fêter ce soir.»

Le service sera de retour pour la soirée et la nuit du 30 décembre.

Si la division régionale de Nez rouge est une des premières à annoncer la suspension de ses activités pour la soirée de jeudi, c'est entre autres parce que Québec et l'Est seront fortement touchés, avec un pic de 40 à 60 cm de neige attendu à Sept-Îles vendredi matin, alors que Montréal, le Sud et l'Ouest de la province seront épargnés.

Comme l'explique Maxime Desharnais, météorologue à Environnement Canada, un creux dépressionnaire issu de l'Est de l'Ontario et une dépression provenant de Cap Hatteras, en Caroline du Nord, fusionneront à la hauteur du golfe du Maine vers minuit jeudi soir. Les effets de ce rapprochement commenceront cependant à se faire sentir vers la fin de l'après-midi jeudi.

Les chutes de neige commenceront vers 15h et s'accentueront tout au long de la soirée, amenant de 25 à 35 cm sur Québec, la Beauce, Montmagny et Charlevoix, de 15 à 20 cm sur la Mauricie et les Bois-Francs et de 25 à 35 cm sur l'Estrie. Le gros de l'accumulation se produira en soirée et durant la nuit, pour les secteurs situés près du fleuve des Bois-Francs jusqu'à Québec, des rafales de 50 à 60 km/h provoquant de la poudrerie s'ajouteront à la neige dès l'après-midi.

Les chutes de neige se poursuivront jusqu'à la fin de la nuit pour la Mauricie, les Bois-Francs et l'Estrie et jusqu'à entre 9h ou 10h vendredi matin pour Québec et la Beauce. Pour l'Est du Québec et le Nouveau-Brunswick, c'est cependant vendredi matin que le gros du système dépressionnaire se fera le plus sentir.

De la nuit jusqu'en début de journée, de 25 à 40 cm de neige sont attendus sur la Gaspésie et de 15 à 30 cm sur la plupart des régions de la Basse-Côte-Nord, notamment Natashquan, Havre-Saint-Pierre, Anticosti et Blanc-Sablon. La ville de Sept-Îles aura droit aux plus importantes chutes de neige avec de 40 à 60 cm alors que le Sud et l'Ouest du Québec l'échappent belle. On ne prévoit notamment que de 10 à 15 cm de neige sur Montréal.

Avec Guillaume Piedboeuf