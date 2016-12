Justin Trudeau, funambule environnemental en 2016

L'année 2016 sous plusieurs angles: en objets, en coups de coeur, en caricatures, en photos, en percées scientifiques et en quiz. »

Fannie Olivier

La Presse Canadienne

Ottawa

Le gouvernement de Justin Trudeau a tenté en 2016 de trouver le difficile point d'équilibre entre le développement économique et la lutte contre les changements climatiques. Avec la nouvelle année, il devra faire face à des pressions renouvelées, les uns voulant plus d'exploitation des ressources, les autres plus de réglementation environnementale.