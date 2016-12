Tempête hivernale prévue jeudi

Guillaume Piedboeuf

(Québec) Une tempête hivernale devrait frapper la région de Québec et l'est de la province, jeudi et vendredi. Environnement Canada conseille aux automobilistes de devancer ou retarder leurs déplacements pour éviter de prendre la route sous la neige et la poudrerie.