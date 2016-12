(Québec) C'est parti pour le «cocktail météo» attendu à Québec. Jusqu'à minuit dans la nuit de lundi à mardi, on attend près de 10 centimètres de neige, de grésil et de pluie verglaçante sur la ville.

Pour les usagers de la route, ça signifie que «ce soir [lundi] et cette nuit, c'est pas vraiment une bonne idée», rappelle-t-il. Sauf peut-être pour ceux qui se dirigent dans l'est de la province, où les précipitations seront principalement sous forme de neige.

Deux nuits d'opération déneigement à Québec

La ville de Québec procédera à des opérations déneigement dans l'ensemble des arrondissements durant les nuits de lundi à mardi et mardi à mercredi. Les déneigeurs déglaceront et déblaieront la première nuit, et ramasseront et souffleront la neige durant la deuxième, a expliqué le porte-parole de la ville de Québec, David O'Brien. L'interdiction de stationnement dans les rues s'applique dans les deux cas.