Météo clémente pour Noël... sauf le 26

Durant cette journée, les transports pourraient être plus compliqués qu'à l'habitude, et ce, «peu importe dans quelle direction on va», prévient Marie-Ève Giguère, météorologue chez Environnement Canada. C'est qu'un système provenant de l'Ouest qui arrivera sur le Québec le 26 décembre apportera un «gros mélange de précipitations» sur l'ensemble de la province.

«À Québec et dans l'Est, on attend des bonnes accumulations de neige - ça pourrait aller jusqu'à 15 centimètres - avant de se changer en grésil et en pluie», mentionne-t-elle. Au Sud, ça devrait rapidement se transformer en pluie dans l'après-midi du 26 décembre, alors qu'en Gaspésie et en Basse-Côte-Nord, la neige pourrait se poursuivre jusqu'au lendemain.

D'ici là, des journées douces, près du point de congélation, s'annoncent partout au Québec. «Aujourd'hui [vendredi] et demain [samedi], il y aura des flocons, mais rien de majeur», selon Mme Giguère.

Des températures aux environs des normales de saison, soit environ 10 °C sous zéro, seront de retour le 27 décembre.