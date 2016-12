Jane Fonda milite contre l'oléoduc du Dakota du Nord

Entourée de manifestants et de célébrités, l'actrice s'est également adressée devant de nombreuses caméras au président élu Donald Trump.

Elle l'a imploré de soutenir les Amérindiens, en particulier la tribu Sioux Standing Rock, qui s'opposent depuis des mois à cet oléoduc dans le Dakota du Nord, dont le tracé menacerait, selon eux, leurs ressources en eau potable et traverserait des sites sacrés où sont enterrés leurs ancêtres.

Jane Fonda, également connue pour son militantisme, a fait ses déclarations chez un commerce de nettoyeur d'Hollywood, attenant à l'agence Wells Fargo dans laquelle elle détient le compte qu'elle entend clôturer.

Interrogée par l'AFP sur le message qu'elle aimerait faire passer au futur président américain, qui détiendrait une part dans l'opérateur de l'oléoduc Energy Transfer Partners, elle l'a appelé à «honorer les traités passés avec les Amérindiens».

«Nous sommes des invités sur leurs terres», ils «nous ont appris depuis des siècles comment vivre en harmonie avec (la nature) et nous n'avons jamais écouté», a regretté l'actrice qui fêtait mercredi ses 79 ans.

Pour l'occasion, des militants qui l'accompagnaient lui ont offert un gâteau au glaçage «Bankarella», allusion au rôle qui a fait d'elle une sex-symbole mondiale dans Barbarella, un film de science-fiction de son premier mari, le Français Roger Vadim.

Energy Transfer Partners «n'a jamais eu à fournir d'évaluation de l'impact environnemental» du futur oléoduc «ce qui est impensable vu la quantité de territoire et d'eau qui pourraient en pâtir», a poursuivi la comédienne qui a notamment milité contre la guerre du Viêtnam dans les années 70.

«Je ne veux pas être liée à une banque qui a fait un aussi mauvais travail d'évaluation et qui a investi dans une entreprise aussi nocive», a-t-elle conclu, entourée des actrices Catherine Keener et Lily Tomlin (avec laquelle elle joue dans la série Grace et Frankie) près de l'agence Wells Fargo d'Hollywood.

Empêchée d'entrer par le service de sécurité de la banque, elle a lu une lettre envoyée à la banque dans laquelle elle expliquait pourquoi fermer son compte.

Elle a ensuite passé le micro à la légendaire figure des syndicats de travailleurs agricoles californiens Dolorès Huerta, âgée de 86 ans, qui a demandé aux dizaines de manifestants présents de boycotter Wells Fargo et les organisations dont les activités polluent la planète. «Qui a le pouvoir? Le peuple!» a lancé Mme Huerta à la foule rassemblée devant l'agence bancaire.