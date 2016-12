Le Québec vu de l'espace

Débarqué à la Station spatiale internationale (SSI), le 19 novembre, pour une mission de 6 mois, l'astronaute français Thomas Pesquet partage régulièrement des photos de la terre vue de l'espace sur les réseaux sociaux.

Lundi dernier, c'est le Québec, plus spécialement l'est de la province, qui est tombé dans sa lentille. Sur la photo, on peut apercevoir, au nord du fleuve Saint-Laurent, Charlevoix et la Côte-Nord jusqu'à Godbout, tout juste passé Baie-Comeau. Au sud du fleuve, le Bas-Saint-Laurent et la majeure partie de la Gaspésie sont à l'honneur. La baie des Chaleurs pointe même le bout de son nez au centre droit de la photo.

«Bonjour Québec, la Gaspésie et le fleuve St-Laurent ! J'ai de bons souvenirs de mon année chez vous!», a écrit sur Twitter l'astronaute de 38 ans, membre de l'Agence spatiale européenne.

Sous le pseudonyme de @Thom_astro, Thomas Pesquet publie pratiquement tous les jours, sur Twitter, des photos de différents coins de la planète vue de la SSI.