Apprendre dans la dignité

Depuis la rentrée, les jeunes handicapés physiques de tout l'est et le nord du Québec profitent de classes deux fois plus vastes et mieux adaptées. Ils étaient rassemblés dans le gymnase mardi pour leur inauguration officielle. L'année dernière, ils apprenaient dans des classes deux fois plus petites, dans leur ancienne école située sur la route de l'Église.

C'est l'ancienne école des Grandes-Marées, à Cap-Rouge, qui a été complètement transformée pour les accueillir. Fermée en 2012 en raison d'une baisse de clientèle, cette école a été rénovée en deux ans au coût de 5 millions $. «Ça a été tout un défi!», soutient le directeur Maxim Pilote. Un immense ascenseur a été installé, les portes élargies, les toilettes munies de lève-personnes et les tableaux blancs interactifs des classes ont de l'espace en-dessous pour permettre aux élèves en fauteuil roulant de s'approcher pour les utiliser.