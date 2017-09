Vague de chaleur: Proulx fait confiance aux enseignants

Selon lui, les enseignants et les directions d'école sont sensibles à la chaleur et s'assurent que tous les enfants aient assez d'eau. Lundi et mardi, 1 million de petits Québécois ont eu des cours dans des classes où il faisait parfois très, et le ministre assure que «ça s'est bien passé».

«Il faut se rappeler qu'on est dans une situation qui est exceptionnelle. Une vague de chaleur comme ça à ce temps-ci de l'année, c'est pas commun», a-t-il souligné. Il n'est donc pas question pour son ministère d'enclencher une réflexion sur la climatisation de toutes les écoles, certaines étant dans des bâtiments où ce serait impossible de faire de telles installations. «Je peux pas mettre des climatiseurs aujourd'hui pour répondre à cette vague d'aujourd'hui.»

Plus de détails à venir...