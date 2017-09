Les écoles privées dans le viseur du PQ

Il diminuerait «de façon significative et graduelle le financement public des écoles privées». Il investirait «les sommes récupérées dans le système public d'éducation». C'est ce qu'ont décidé une majorité des 1500 délégués participant au 17e congrès du Parti québécois, à Montréal. La proposition a été portée par l'ex-députée Monique Richard, qui a aussi été présidente de la Centrale des syndicats du Québec de 1999 à 2003.

L'obligation qu'avait le Parti québécois de tenir un référendum sur la souveraineté au moment jugé opportun dans un éventuel premier mandat a été officiellement remplacée par l'engagement de ne pas en tenir avant les élections générales de 2022. Au coeur du projet de Jean-François Lisée, cette idée est passée sans débat.

En matière de laïcité, et dans la logique de ce que M. Lisée a mis sur la table dès qu'il s'est lancé dans la course à la direction du Parti québécois, il y a plus d'un an, les délégués ont très majoritairement appuyé la proposition portée par Louise Mailloux et Djemila Benhabib d'étendre l'obligation de neutralité politique des fonctionnaires de l'État à la neutralité religieuse.

Les cégeps

Au troisième et dernier jour du congrès, le Parti québécois a officiellement retiré ce matin de son programme le projet d'appliquer la loi 101 au réseau collégial. Un «compromis» a été adopté en lieu et place, un compromis qui n'interdit pas formellement l'accès des francophones et des allophones aux cégeps anglophones, mais qui le restreint.

Plutôt que de fermer la porte des cinq cégeps de langue anglaise aux francophones et aux allophones, les délégués péquistes ont «accepté» d'offrir aux cégépiens francophones qui démontrent déjà une bonne maîtrise du français la possibilité «de suivre au cégep un parcours en anglais enrichi qui pourra comporter une session dans un cégep anglophone». Parallèlement, un gouvernement du PQ inciterait «fortement les étudiants des cégeps anglophones à suivre un parcours de français enrichi comportant une session entière dans un cégep francophone».

Par contre, les mêmes militants ont exigé qu'un éventuel gouvernement péquiste s'assure «que le financement des cégeps anglophones réponde en priorité aux besoins de la communauté historique anglophone et, par conséquent, qu'il soit graduellement aligné sur le poids démographique proportionnel de cette communauté».

Les délégués ont aussi décidé d'«instaurer pour les personnes qui n'ont pas droit à l'école anglaise et qui n'ont pas reçu leur instruction primaire et secondaire en français, par exemple parce qu'elles sont au Québec depuis peu, l'obligation de fréquenter un cégep francophone» et d'«étendre à l'éducation des adultes et aux écoles de formation professionnelle les dispositions de loi 101».