La récréation: un droit et non un privilège

(Québec) Deux spécialistes demandent de garantir à tous les élèves du primaire deux périodes de récréation de 15 minutes par jour dehors, au grand air. Pour elles, ce temps de pause doit être considéré comme un droit et non un privilège.

«Malheureusement, il y a encore des enseignants aujourd'hui qui privent un jeune d'une récréation à cause d'un mauvais comportement ou parce qu'il n'a pas fini son travail. Les études prouvent que c'est contre-productif», explique Marie-Hélène Guimont, conseillère pédagogique en éducation physique et à la santé à la commission scolaire de Montréal.

Mme Guimont raconte avoir été témoin de situations où un enfant passe la récréation debout, face au mur, en guise de punition. «Il faut changer les mentalités et plutôt enseigner aux enfants ce qu'on attend d'eux pendant cette période», lance-t-elle.

Elle et sa collègue Marylène Goudreault, conseillère en promotion de la santé à la Direction régionale de santé publique de Montréal, viennent de publier le dépliant Pour réussir à l'école, mieux vaut ne pas manquer la récréation, destiné à tout le réseau scolaire.

Elles y formulent plusieurs recommandations, comme ne pas inclure l'habillage et la prise du rang dans les minutes dédiées à la récréation. Les enfants devraient aussi pouvoir jouer librement, sans activité imposée par les adultes. Les spécialistes demandent aux profs de s'entendre avec les éducateurs du service de garde sur les mêmes règles dans la cour d'école et de ne pas tout interdire. Par exemple, en hiver, on peut aménager une grosse cible, qui sera la seule surface où les petits auront le droit de lancer des balles de neige.

«À part quelques articles de journaux et d'autres documents en anglais, il n'y avait pas de guide au Québec sur la récréation», explique Mme Goudreault. Pourtant, d'importantes études américaines ont démontré que le jeu et l'activité physique influencent positivement le comportement et les résultats scolaires.

Mme Guimont explique qu'au Texas, une école a décidé de passer de 20 à 60 minutes de récréation par jour. Réticents au départ, les enseignants ont finalement pris de l'avance au lieu de prendre du retard dans leur programme d'enseignement et les notes des élèves ont augmenté.

«Avoir une période de récréation qui est relaxante pour tout le monde, les enfants comme les adultes, ça assure un retour en classe plus facile, où il y a moins de conflits à gérer et où les jeunes ont libéré leur trop-plein», avance Mme Goudreault.

Changer la loi

L'article 31 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que la récréation est un droit et non un privilège. Mesdames Goudreault et Guimont demandent donc au gouvernement du Québec de faire un pas dans cette direction en changeant la Loi sur l'instruction publique.

À l'heure actuelle, la loi prévoit deux périodes de récréation pour les enfants du primaire, mais ne précise pas leur durée ni l'endroit où elles doivent être prises. Les spécialistes demandent à ce que ce soit toujours à l'extérieur, à moins d'exceptions climatiques.

Elles demandent aussi de garantir des récréations aux petits de maternelle, alors que la loi est muette à ce sujet.

«C'est peut-être ambitieux de demander de changer la loi, mais si on n'a pas l'appui du gouvernement, les écoles vont continuer de faire un peu à leur guise», croit Mme Guimont.

Les spécialistes soutiennent que leurs recommandations sont en droit ligne avec la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir et la Politique de la réussite éducative que le gouvernement libéral a publiées ces derniers mois. Elles ont même remis leur dépliant au ministre de l'Éducation Sébastien Proulx en main propre lundi. Celui-ci aurait bien accueilli leurs propositions.