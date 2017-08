Du miel local à l'Université Laval

Patricia Cloutier

Le Soleil Le Soleil Suivre @PatriciaClou (Québec) Douze ruches renfermant 240 000 abeilles ont fait leur entrée mercredi sur le campus de l'Université Laval. En plus de servir à l'enseignement et à la recherche en apiculture urbaine, elles seront bientôt appelées à fournir en miel les cafétérias et restaurants de l'université.

«Saveurs Campus, qui gère les services alimentaires, est très intéressé par notre miel. Lorsque notre production sera bien démarrée, le miel pourrait être vendu dans des petits pots ou vraiment intégré dans les menus», explique Valérie Fournier, professeure et chercheure à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Son collègue Pierre Giovenazzo, professeur au Département de biologie, et elle ont installé les ruches mercredi matin sur le campus, au jardin Van den Hende et dans un champ près de la rue Marie-Fitzbach. Comme elles sont arrivées tard en saison, il ne sera pas possible d'utiliser le miel dès cet automne. La véritable production devrait plutôt débuter en 2018. M. Giovenazzo explique qu'installer des ruches s'inscrit dans «un projet global» de développement durable sur le campus. L'université compte six hectares de terres agricoles pédagogiques au coeur de Sainte-Foy. Les abeilles aideront à la pollinisation des cultures, mais fourniront également un nouvel aliment local, qui s'ajoutera au fromage, au pain, aux laitues, aux fines herbes et à la bière qui sont déjà fabriqués sur le campus, par diverses initiatives étudiantes. Mme Fournier explique que les chercheurs ne voulaient pas «inonder le campus universitaire avec des abeilles». Si bien qu'ils ont restreint le nombre de ruches, prêtées par le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault.