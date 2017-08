Quoi de neuf à l'école?

Éducation financière

Cours de 50 heures - 5e secondaire

Ayant fait couler beaucoup d'encre l'an dernier, le nouveau cours d'Éducation financière est déployé. De la formation aux enseignants a été donnée en juin dernier et les manuels sont prêts, indique Yvan Émond, vice-président de l'Association québécoise pour l'enseignement de l'univers social. «On a toujours été d'accord avec le contenu de ce cours-là. Au départ, c'était censé être un cours optionnel. Le fait de le rendre obligatoire a bousculé des choses, c'est certain», explique M. Émond.

C'est en décembre dernier que le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx a annoncé que le cours d'Éducation financière serait obligatoire en septembre 2017. Un délai que les syndicats enseignants ont jugé trop court. Ils ont entrepris des recours judiciaires contre le ministre de l'Éducation, mais ils n'ont pas pu freiner le déploiement du cours.

«Comme d'habitude, on est professionnels et on va donner ce cours-là. Par contre, on juge qu'on n'est pas prêts et qu'il aurait fallu plus de temps pour s'approprier la matière. On a choisi d'écouter des hommes d'affaires qui étaient pressés», déplore Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement.

L'introduction d'Éducation financière dans la grille-matières a pour effet de couper en deux les heures attribuées au cours Monde contemporain, qui passe de 100 à 50 heures. Au cours de l'été, le ministère de l'Éducation a dû trancher et enlever deux modules dans ce cours obligatoire.

Ainsi, les jeunes étudieront les thèmes Population, Richesse, de même que Tensions et conflits, mais ils ne verront plus les thèmes Environnement et Pouvoir.

Extraits du programme d'éducation financière

Développer un sens critique dans la gestion de leurs finances personnelles

Faire la différence entre des dépenses fixes et variables

Connaître les risques associés au crédit

Comprendre le rôle de la publicité

Comprendre le rôle des taxes

Après deux années de projet-pilote dans 19 écoles primaires et secondaires, l'Éducation à la sexualité peut être déployée dans toutes les écoles qui le souhaitent à la rentrée. Son contenu n'est toutefois pas encore obligatoire et devrait l'être l'an prochain. En avril, le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx avait dit vouloir faire le bilan des deux années du projet-pilote avant d'imposer ce contenu dans toutes les écoles, se gardant la possibilité de faire des ajustements. Chaque école primaire et secondaire doit décider de l'enseignant ou du professionnel qui sera le mieux outillé pour donner le contenu de ce cours.

Extraits du programme d'éducation à la sexualité

Maternelle: situer les parties du corps des filles et des garçons

1 re année: reconnaître les situations d'agression sexuelle

année: reconnaître les situations d'agression sexuelle 4 e année: situer les principaux changements de puberté

année: situer les principaux changements de puberté 6 e année: comprendre le sexisme et l'homophobie

année: comprendre le sexisme et l'homophobie 1 re secondaire: prendre conscience des sentiments amoureux

secondaire: prendre conscience des sentiments amoureux 2 e secondaire: favoriser l'utilisation du condom

secondaire: favoriser l'utilisation du condom 4e secondaire: reconnaître les comportements de violence dans un couple

Afin d'aider les jeunes à mieux cibler ce qu'ils veulent faire plus tard, des contenus d'orientation scolaire et professionnelle refont leur apparition dans les écoles. Et ça commence dès le primaire. En 2017-2018, tous les groupes de 5e et 6e année devront consacrer quelques heures à connaître les métiers et à cibler ce qui les allume. «Le cours est bien fait et adapté à chaque niveau. Mais c'est vraiment une mise en bouche», commente Martine Lacharité, directrice générale de l'Ordre des conseillers en orientation du Québec. Ces contenus seront progressivement implantés au secondaire au cours des prochaines années. Mme Lacharité s'inquiète toutefois de constater qu'aucune nouvelle ressource n'est dédiée au déploiement de ce cours. Les conseillers en orientation qui travaillent dans les écoles secondaires devraient être mis à contribution, mais ils souhaitent également garder du temps pour rencontrer les élèves individuellement.

Histoire du Québec et du Canada

Cours de 100 heures - 4e secondaire

Le ministre de l'Éducation a donné son approbation finale au nouveau cours d'Histoire du Québec et du Canada il y a quelques semaines. Déjà obligatoire l'an dernier en 3e secondaire, le cours devient obligatoire cette année en 4e secondaire. Au lieu de se faire raconter la matière de façon thématique, les élèves parcourront l'histoire de façon chronologique. Ils étudieront l'histoire des autochtones jusqu'à 1840 en 3e secondaire, puis l'histoire du pays et de la province de 1840 à nos jours en 4e secondaire. La naissance du Canada, le nationalisme et la Révolution tranquille seront entre autres explorés.

Aide pédagogique

Dans toutes les classes de maternelle et de 1re année

Les enseignants de maternelle et de 1re année pourront avoir un coup de main cette année. Le gouvernement a débloqué des fonds dans le dernier budget pour engager 1183 personnes qui veilleront à dépister les difficultés émergentes des plus jeunes et éviter qu'ils prennent du retard. En maternelle, un éducateur spécialisé viendra supporter l'enseignant une journée par semaine, tandis qu'en 1re année, un enseignant ou un professionnel épaulera l'enseignant deux jours par semaine. Le ministère de l'Éducation n'a pas été en mesure de confirmer au Soleil si toutes ces embauches avaient été faites dans les commissions scolaires à l'aube de la rentrée.