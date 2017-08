Hélène David au Soleil: vers un campus numérique national

En entrevue éditoriale au Soleil, Mme David explique que les universités devront collaborer dans le monde numérique si elles veulent demeurer compétitives à l'international. «C'est la mondialisation de l'enseignement supérieur», qui l'exige.

Au dernier budget, une enveloppe de 100 millions $ a été prévue pour soutenir le numérique en enseignement supérieur. Une partie de cet argent sert à jeter les bases de eCampus Québec. Mme David ne donne pas de date d'échéance pour la naissance de cette plate-forme, car elle est tributaire de la Stratégie numérique québécoise, qui n'a toujours pas été dévoilée.

Plusieurs pays dans le monde ont misé ces dernières années sur la création de telles plates-formes. La France a par exemple investi beaucoup d'argent dans France université numérique (FUN). Le site Web eCampus Ontario, créé en 2015 et regroupant des cours de 45 universités et collèges de la province voisine, est un modèle qui intéresse «beaucoup, beaucoup» la ministre.

Moins de campus bétons

Suivant la tendance mondiale, les étudiants québécois ont démontré qu'ils étaient de plus en plus friands de formation en ligne, qui permet de suivre des cours où ils le veulent et quand ils le veulent. Parfois, l'étudiant doit se présenter en classe seulement pour quelques laboratoires ou pour passer son examen. Une tendance que la ministre ne pense pas voir s'essouffler. «J'ai l'impression qu'on va se calmer un petit peu sur les gros campus bétons. Je pense qu'on va aller de plus en plus aux campus numériques.»

À l'heure actuelle toutefois, les universités québécoises ne sont pas toutes au même niveau. Certaines tâtent le terrain de la formation en ligne, tandis que d'autres sont très avancées, comme l'Université Laval et la TELUQ. Mais que faire pour que les universités, habituées d'être en compétition l'une avec l'autre, soient ouvertes à collaborer? «Quand on met un peu d'argent, peut-être que ça aide», lance la ministre.

Mme David ne souhaite pas non plus tout uniformiser. «Jamais on ne pourra dire qu'il y a un seul cours de mathématiques dans toutes les universités du Québec.» Elle souhaite toutefois que l'étudiant s'y retrouve mieux et puisse choisir parmi un plus large éventail de cours en ligne qui seront reconnus par les autres universités.

Travailler en équipe

L'an dernier, l'université à distance TELUQ a déposé un mémoire à la ministre militant en faveur de la création d'une telle plate-forme. «Le Québec n'a pas les moyens d'avoir 18 cours en ligne équivalents, montés par chaque université», soutient Martin Noël, directeur général de la TELUQ. Créer un bon cours en ligne, qui comprend par exemple des vidéos et de l'interaction entre les étudiants et le professeur, peut coûter des millions de dollars. C'est pourquoi M. Noël croit que sur ce terrain, les universités devront travailler en équipe. «Je pense qu'on n'a pas le choix, mais c'est encore timide. Chacun protège encore un petit peu son territoire.»

Les cégeps s'intéressent aussi à la formation en ligne et travaillent à un modèle de collaboration entre les institutions, qu'ils proposeront ensuite à la ministre. «On a fini d'attendre les bonnes idées du ministère. On a compris que si on ne prenait pas en main notre destin en proposant des choses, c'est l'impasse», commente Bernard Tremblay, pdg de la Fédération des cégeps.

C'est pourquoi la Fédération examine attentivement le modèle d'Ontario Learn, une plate-forme qui regroupe les cours à distance de 24 collèges publics de l'Ontario. «Tout le monde est d'accord dans notre réseau pour dire qu'il faut qu'on travaille de façon concertée», ajoute M. Tremblay.

***