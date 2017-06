Proulx vise un taux de diplomation de 85% d'ici 2030

(Québec) C'est devant des élèves de tous les âges et environ 175 invités que le premier ministre Philippe Couillard et le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx ont dévoilé leur Politique sur la réussite éducative à l'école De Rochebelle à Québec mercredi, qui vise un taux de diplômation de 85% d'ici 2030.

Cette politique attendue depuis environ un an est présentée comme «le point de départ d'une action gouvernementale énergique» et veut mobiliser «toute la société québécoise».

Durant les consultations de l'automne dernier, auxquelles ont participé près de 14 000 personnes en ligne, quelques thèmes ont fait consensus, comme l'intervention précoce et les transitions harmonieuses entre la garderie, le primaire, le secondaire et la formation professionnelle ou le cégep.

Le gouvernement croit que cette politique a tous les ingrédients nécessaires pour faire grimper le taux de diplômation au Québec à 85% d'ici 13 ans, lorsqu'on tient compte des élèves qui auront reçu un diplôme d'études secondaires (DES) ou un diplôme d'études professionnelles (DEP) avant l'âge de 20 ans. À l'heure actuelle, ce taux est de 74%. Si on inclut les diverses qualifications menant au marché du travail, la cible visée grimpe à 90%.

Le gouvernement Couillard souhaite aussi réduire de moitié les écarts de diplômation entre les garçons et les filles, et entre les élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage, les élèves immigrants ou provenant de milieux défavorisés et les autres.

D'ici 2030, le ministère se donne comme objectif que les 4000 écoles du Québec soient dans un état satisfaisant. À l'heure actuelle, 70% des bâtiments sont dans un état satisfaisant.

Tous les 5 ans, un comité interministériel devra faire le suivi de l'application de cette politique.