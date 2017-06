Le ministre Proulx s'entoure de 100 «crinqués» pour le conseiller

«Les 100» est devenu il y a quelques semaines une sorte de groupe-conseil virtuel pour le ministre. Ces 100 enseignants, directeurs et pédagogues de différents milieux utilisent la plateforme de partage Slack pour échanger sur divers sujets, dans leurs temps libres et de façon bénévole.

«En éducation, un ministre, ça a toujours été vu comme étant bien loin, dans une tour d'ivoire. Mais là, ça crée vraiment une nouvelle dynamique. C'est très rafraîchissant», exprime Sylvain Bérubé, enseignant de français à l'école secondaire De Rochebelle, à Québec, et membre du groupe «Les 100».

L'idée de ce groupe-conseil a été lancée en mars dernier, au congrès du Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER). Le ministre s'est immédiatement assis avec une poignée d'enseignants pour en discuter. Le 26 mai, il a envoyé une lettre aux futurs membres du groupe pour le constituer et le 12 juin, il a reçu à son cabinet une douzaine de membres, qui forment en quelque sorte son comité directeur.

«Je souhaite m'entourer d'un groupe de crinqués motivés qui ont à coeur l'éducation et qui vivent au quotidien les réalités de nos établissements scolaires parce que c'est ce qui me permettra d'échanger en temps réel et de prendre le pouls du terrain», écrit le ministre dans sa lettre du 26 mai.

À ce moment-là, le ministre proposait des discussions sur la façon d'implanter l'enseignement du codage dans les écoles, sur le nombre d'heures de formation continue à donner aux enseignants par année et sur la façon de valoriser leur travail.