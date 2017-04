À qui profite la recherche universitaire?

(Québec) «Le plus beau transfert technologique que l'on puisse faire, à mon avis, est monté sur deux pattes et possède une bonne tête sur ses épaules!» confie Thierry Bourgeois, adjoint au vice-recteur à la recherche et à la création et responsable de la propriété intellectuelle à l'Université Laval.

«Dans les faits, les redevances ne rapportent rien à l'université. Par contre, le milieu bénéficie des efforts de conversion des bonnes idées en bons produits. La recherche universitaire, c'est le prolongement de notre mission qui consiste à former des étudiants et à approfondir les connaissances.»

La gestion et la protection des brevets coûtent entre 400 000 $ et 500 000 $ par année à l'établissement universitaire.

«Au terme du présent plan quinquennal, les investissements en recherche qui seront consentis à l'Université Laval dépasseront les 1,5 milliard $, lui permettant d'attirer les meilleurs spécialistes et les étudiants les plus prometteurs», fait-on valoir.

Avec des fonds de 325 millions $, l'Université Laval se classe au 6e rang des 50 universités les plus actives en recherche au Canada. À la fin de 2015-2016, plus de 3800 projets de recherche étaient répertoriés sur le campus qui abrite pas moins de 270 unités de recherche.

Chaque année, l'Université Laval reçoit près d'une centaine de déclarations d'invention de la part de professeurs, d'étudiants et de chercheurs.

Après une fine analyse du potentiel d'application de la nouvelle technologie, un comité d'experts tranchera s'il vaut la peine de la breveter afin de la protéger, au Canada ou ailleurs, pour une durée de 20 ans.

«Breveter une technologie, ça peut coûter jusqu'à 75 000 $ et même plus dans certains cas», signale Thierry Bourgeois, adjoint au vice-recteur à la recherche et à la création et responsable de la propriété intellectuelle à l'Université Laval.

«Bon an mal an, nous déposons une vingtaine de demandes de brevets», ajoute-t-il. Il peut s'écouler entre deux et cinq ans avant l'émission du brevet.

C'est à ce moment que débute la phase de mûrissement de la technologie.

Entrepreneuriat Laval saute alors sur la patinoire pour aider les nouveaux entrepreneurs à donner leur premier coup patin.

SOVAR, la société de valorisation qui se consacre au développement de nouvelles technologies issues d'activités de recherche universitaires, entre aussi en jeu.

Sa présence est essentielle. C'est SOVAR qui montre le chemin aux jeunes pousses pour accéder aux sources de financement.

Des sources de financement rares et nettement insuffisantes, juge le pdg de SOVAR, Pierre Pedneau.

Financement public

«Cessons de rêver en couleurs. Il n'y a pas un investisseur privé qui va se pointer le bout du nez pour injecter des capitaux dans une technologie qui sort à peine du laboratoire d'un chercheur. Seul le financement public peut permettre la poursuite des premières étapes de la croissance d'une jeune entreprise technologique.»

Des 1,8 milliard $ consacrés au Canada pour le financement de la recherche universitaire, moins de 1 % va du côté de la maturation de la technologie et de la commercialisation des résultats de la recherche.

«C'est trop peu», déplore Pierre Pedneau en rappelant qu'il y a quelques années, les centres de valorisation universitaire au Québec se partageaient un budget de 10 millions $.

«Non seulement cette somme n'a pas augmenté, mais elle a diminué au cours des dernières années en raison des coupes budgétaires», fait valoir le pdg de SOVAR en mentionnant que les centres de «valo» ont fait leur preuve en épaulant la création de 85 entreprises et de 3500 emplois et en attirant des investissements externes de 610 millions $ dans ces jeunes pousses technologiques.