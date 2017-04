Course au rectorat: Éric Bauce, innover en terrain connu

(Québec) Ils rêvent de diriger l'Université Laval de demain, de propulser l'institution un pas plus loin. Le Soleil s'est entretenu avec les trois candidats qui s'affrontent dans l'actuelle course au rectorat, qui se terminera par l'élection du 26 avril. Aujourd'hui : Éric Bauce. 1er de 3

M. Bauce refuse de critiquer la décision du conseil d'administration de l'Université Laval de donner des bonis d'après-mandat aux hauts dirigeants, dont il fait partie. Constatant le tollé que cette décision a soulevé il y a plus de deux ans, il propose toutefois que l'université adopte un plafond salarial, et surtout, que les salaires soient communiqués avec transparence. «Il ne faut pas que les gens restent avec une suspicion» à l'égard de la haute direction.

Selon lui, le fait qu'il ait eu à gérer une grève des employés de soutien en pleine campagne au rectorat n'aura pas vraiment d'influence sur l'issue de la course. «Ces choses-là, ce n'est pas à la même échelle.» Durant le conflit, il n'a pas hésité à prendre la parole publiquement pour «faire comprendre» à ses employés le principe de l'équité entre les générations. En fin de compte, les employés n'ont pas adhéré à ce principe et ont signé une entente qui protège les prestations des retraités. «L'histoire s'est pas finie de même, mais la démocratie a été respectée», juge-t-il.

S'il est élu, il n'hésitera pas à «s'asseoir avec la communauté pour jaser». M. Bauce souhaite que plus de zones de débat public soient aménagées sur le campus. «C'est sûr qu'il risque d'y avoir des tomates qui revolent à droite et à gauche, mais c'est pas grave.»

Il s'engage d'abord à «simplifier la vie des gens» et à leur redonner une ressource précieuse : du temps. Il veut mettre sur pied un environnement numérique du professeur et un autre pour les gestionnaires, qui trie l'information pertinente à leurs champs d'expertise. Il veut également s'attaquer à la lourdeur administrative qui prévaut à l'Université Laval.

Quelle université l'inspire?

«C'est l'Université Laval. Sinon, j'irais travailler ailleurs!» M. Bauce dit avoir vu de belles initiatives un peu partout dans le monde, mais vouloir s'inspirer seulement de ce qui est «importable».

Quel est le dernier livre qui lui a plu?

Les romans de Ken Follet. «J'aime beaucoup sa façon de documenter son monde fictif par des faits historiques.»

Comment a-t-il été initié à l'université?

Il a été transporté dans la forêt Montmorency pour identifier des arbres et être aspergé d'eau. À l'époque, il ne pouvait faire la différence entre un sapin et une épinette. «J'avais vraiment l'impression d'être une cruche!» M. Bauce n'a pas l'intention d'interdire les initiations et l'alcool sur le campus pour éviter les dérapages. Il croit plutôt à la sensibilisation par les étudiants eux-mêmes. «C'est par eux autres que ça passe.»