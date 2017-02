Le campus de l'Université Laval bloqué par une grève

À partir de 7h30, les piétons, automobiles et autobus devraient se river le nez à des membres du Syndicat des employées et employés de l'Université Laval (SEUL), pancartes en main. Ce blocus pourrait perturber la circulation et causer de la congestion sur le chemin Sainte-Foy, le boulevard Laurier et l'autoroute Robert-Bourassa.

En cas de grève, l'Université avait annoncé que les cours devaient quand même avoir lieu, mais les employés (agents de bureau, ouvriers, techniciens de laboratoire, techniciens informatique, agents de sécurité, etc.) avaient promis de leur côté de perturber les activités de l'institution.

Les membres du SEUL ont voté en faveur de la grève à la mi-décembre. Des négociations ultimes ont eu lieu en début de semaine, mais elles ont achoppé.

La porte-parole de l'Université Laval Andréanne Stewart a confirmé vers 8h que les cours se donnaient tout de même et que le campus était accessible aux piétons.

Des agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sont sur place et évaluent la situation. Le porte-parole, Étienne Doyon, ne pouvait dire à 8h si une intervention était prévue.

Avec Annie Mathieu

Plus de détails à venir...