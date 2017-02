Blocus matinal de 1h30 à l'Université Laval

À partir de 7h30, des centaines de membres du Syndicat des employées et employés de l'Université Laval (SEUL) ont entravé les entrées du campus du boulevard Laurier, de Robert-Bourassa et du chemin Sainte-Foy. Une congestion monstre a rapidement été créée dans le secteur, l'Université Laval ayant décidé de maintenir les cours et les activités.

Aucune voiture ou autobus du Réseau de transport de la capitale (RTC) n'a pu entrer sur le campus. Les étudiants devaient en descendre et marcher pour aller à leurs cours.

De nombreux klaxons de conducteurs mécontents de ce moyen de pression se sont fait entendre, mais le syndicat soutient qu'aucun incident grave n'est survenu durant le piquetage.

De leur propre initiative, les syndiqués ont décidé de mettre fin au blocus graduellement, entre 8h30 et 9h. Ils sont toutefois en grève jusqu'à midi, et reprendront le travail en après-midi.

Réunis dans le hall du pavillon Desjardins en avant-midi, les leaders syndicaux se sont dit très satisfaits de ce premier «coup de semonce» et promettent de recommencer avec des moyens de pression plus «lourds» si la direction de l'Université ne bouge pas de ses positions. Ce sont surtout les questions des régimes de retraite et de la mobilité des employés qui achoppent.

La direction de l'Université Laval a quant à elle décidé de ne pas mettre fin au piquetage, ou de demander aux policiers de le faire. «Pour nous, le droit à liberté d'expression est important», a souligné la porte-parole Andréanne Stewart.

