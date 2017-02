Le taux de diplomation au secondaire grimpe à 78,8 %

(Québec) De plus en plus d'élèves québécois réussissent à mettre la main sur un diplôme d'études secondaires. Au Québec, le taux de diplomation est en hausse d'environ 1 %, atteignant 78,8 %.

C'est ce que révèlent les chiffres de l'année scolaire 2014-2015 rendus publics mercredi par le ministère de l'Éducation. Depuis sept ans, le taux de diplomation au Québec est en constante hausse. Il était à 72 % en 2008-2009.

L'écart entre les garçons et les filles reste toutefois important. Les filles réussissent à obtenir leur diplôme après sept ans au secondaire dans une proportion de 84 %, alors que chez les garçons, ils ne sont que 74 % à faire de même.

Les élèves handicapés, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage continuent de traîner de la patte, avec un taux d'obtention de diplôme de 48,3 %. Ce taux est toutefois en augmentation par rapport aux années précédentes.

Dans la région de Québec, toutes les commissions scolaires ont réussi à augmenter leur nombre de diplômés. Celles qui ont fait les bonds les plus grands sont les commissions scolaires de Charlevoix, des Premières-Seigneuries et de la Capitale (voir données plus bas).

Bémol

Le professeur en adaptation scolaire de l'Université Laval Égide Royer met toutefois un bémol à ces chiffres, qui comprennent aussi les divers diplômes et qualifications que l'on donne aux jeunes qui ont complété des programmes axés sur l'emploi, par exemple, mais qui n'ont pas les compétences de français et de mathématiques de la 5e secondaire. «C'est bien de reconnaître les acquis de l'élève, mais l'appellation peut être trompeuse», avertit l'expert.

Un tableau du Ministère offre cette fois des détails. On y apprend que 72,7 % des jeunes ont obtenu un diplôme d'études secondaires (DES) en 2014-2015, que 2 % ont obtenu un diplôme de formation professionnelle (DEP), et que 4,1 % sont ressortis des bancs d'école avec une qualification.

Alors que le nombre de qualifications octroyées a presque triplé de 2008 à 2012, la situation est stable depuis trois ans. C'est plutôt le nombre de DES et de DEP obtenus qui fait augmenter, progressivement, le taux global de diplomation au Québec.