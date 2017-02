Nouvel institut féministe à l'Université Laval

(Québec) Après 27 ans d'efforts et de demandes, un institut de recherche féministe a vu le jour mardi à l'Université Laval.

«Enfin!» s'est exclamée Hélène Lee-Gosselin, directrice de l'Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité (IFSEE). Pour cette professeure au Département de management, les études féministes viennent d'obtenir une reconnaissance de la haute direction avec la création de ce nouveau pôle d'expertise.

Cet institut a déjà l'appui d'une dizaine de facultés. Mme Lee-Gosselin travaille à créer un cours sur l'égalité hommes-femmes qui permettrait de transcender tous les domaines d'études à l'Université Laval. Il pourrait même être offert à la population en général.

«L'égalité de fait [entre les hommes et les femmes] demeure encore un objectif à atteindre», a souligné le recteur Denis Brière lors du lancement. «Cet événement me semble à la fois un aboutissement et un départ», a pour sa part commenté Éric Bauce, vice-recteur exécutif.

Depuis les années 80, une douzaine d'initiatives féministes ont vu le jour au campus de Sainte-Foy, notamment la revue Recherches féministes et la chaire Claire-Bonenfant. L'IFSEE permettra de consolider toutes les forces vives. Un don anonyme - dont le montant n'a pas été précisé - a permis d'obtenir le financement nécessaire à la création du nouvel institut.

Rien à voir avec les agressions

M. Brière croit qu'il ne faut pas voir de «lien direct» entre cette annonce et la vague d'agressions sexuelles qui a eu lieu dans les résidences de l'université en octobre dernier. Des agressions qui avaient soulevé une vague de solidarité envers les victimes, toutes des femmes.

Mme Lee-Gosselin confirme que la direction lui avait déjà donné le feu vert au printemps dernier pour la création de cet institut. «Il y avait déjà un engagement initial.» Par contre, elle croit possible que «cette indignation ait pu aider à éveiller des sensibilités».