La CS des Navigateurs songe à une semaine de relâche à l'automne

(Québec) La commission scolaire des Navigateurs songe à changer son calendrier à la rentrée 2018 pour ajouter une semaine de relâche à l'automne et faire commencer ses élèves une semaine plus tôt en août.

«Ce que les études démontrent, c'est que pour les élèves plus vulnérables, une pause à l'automne peut vraiment être bénéfique et améliorer, à terme, leur réussite scolaire», explique Huguette Vachon, conseillère en communication à la commission scolaire des Navigateurs, qui couvre toute la Rive-Sud de Québec.

L'idée de ce changement a émergé du comité de planification stratégique, qui regroupe des enseignants, des parents et des administrateurs. Le comité a observé les pratiques ailleurs au Canada et en Europe avant d'arriver avec cette proposition.

La semaine de relâche automnale serait probablement placée à la fin octobre, moment de l'année où la lumière du jour se fait moins présente et où, naturellement, la fatigue peut s'installer.

La commission scolaire est présentement en consultation auprès des syndicats de ses employés et des comités de parents. «Ce serait quand même un gros changement, alors on veut prendre le temps de bien faire les choses», explique Mme Vachon.

Considérant qu'il est trop tard pour implanter ce changement en septembre prochain, la commission scolaire vise plutôt la rentrée 2018. La décision finale devrait être prise d'ici «quelques mois», indique Mme Vachon.

Accommoder les parents

Ce changement au calendrier viserait également à accommoder les parents, qui doivent souvent trouver une solution pour faire garder leurs enfants à la fin de l'été. Les camps de jour offerts par les municipalités se terminent souvent une bonne semaine avant la rentrée des classes.

Mme Vachon souligne que durant la semaine de relâche à l'automne, le service de garde de l'école pourrait rester ouvert. «Mais tout est encore à valider, on est à l'étape de projet», explique-t-elle.

Les Navigateurs aimeraient également convaincre les autres commissions scolaires des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches d'emboîter le pas, question d'arrimer les pratiques. Au Québec, le calendrier scolaire est la responsabilité de chaque commission scolaire, pourvu que 180 jours de classe soient prévus.

Alors qu'une semaine de relâche à l'automne est chose courante au cégep et l'université, le phénomène est très marginal au primaire et au secondaire. Dans la région, quelques écoles secondaires privées offrent des semaines de repos à leurs élèves en octobre ou en novembre, notamment le Collège Saint-Charles-Garnier, à Sainte-Foy et l'école Marcelle-Mallet, à Lévis.