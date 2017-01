Jusqu'à 9 millions $ d'ordinateurs usagés pour les écoles

(Québec) Plus des deux tiers des commissions scolaires du Québec, et quelques cégeps, se sont regroupés pour acheter, sur deux ans, pour un maximum de 9 millions $ d'ordinateurs destinés aux laboratoires scolaires, tous des appareils usagés de «plus de quatre ans».

Et, dans un contexte où les budgets sont limités, les prix des produits usagés sont nettement plus bas que les neufs. «Il y a à peu près autant d'ordinateurs neufs qu'usagés qui s'achètent dans le réseau des commissions scolaires. Les usagés sont principalement destinés à des laboratoires informatiques.»

«On parle de 18 000 postes informatiques environ pour la première année», note Danielle Lavoie, conseillère en communication du Centre collégial des services regroupés (CCSR) - même si son nom ne l'indique pas, le CCSR est aussi mandaté par les commissions scolaires gérant des écoles primaires et secondaires pour leurs achats. On ajoute à la commande de ces milliers d'ordis, quelque 5400 écrans. Pour une valeur du contrat de l'an 1 d'environ 5 millions $.

Fournir de vieux ordinateurs aux élèves du Québec, ce n'est pas la fin du monde, assurent deux experts universitaires. Mais encore faut-il que les appareils soient performants, qu'on y installe des logiciels adéquats et que les ressources économisées soient investies dans l'enseignement.

«Il est fort possible qu'acheter des ordinateurs usagés soit correct pour l'utilisation qu'ils en font», commente le directeur du département d'informatique de l'Université de Sherbrooke, Gabriel Girard. «La puissance des ordinateurs d'aujourd'hui n'augmente pas aussi rapidement que dans le passé. Un ordinateur neuf n'est souvent pas significativement plus puissant qu'en ordinateur de deux ans d'âge.»

«Ça va leur durer deux, trois ans, peut-être plus.» Même dans son département, certains ordis moins sollicités sont conservés six ans.

«L'important, c'est la pédagogie qui est utilisée beaucoup plus qu'une quelconque course à toujours avoir les ordinateurs les plus récents», acquiesce Moncef Bari, professeur au département de didactique de l'UQAM, spécialiste de l'utilisation des technologies de l'information en éducation. «Ça dépend des logiciels qu'ils vont utiliser et ça dépend de la façon dont ils vont l'utiliser. Ça, c'est beaucoup plus important que la puissance des ordinateurs, surtout au niveau scolaire.»

Des logiciels spécialement créés pour l'enseignement de toutes les matières sont en vente, fait-il remarquer. Les produits sont là, il faut s'en servir.

Et encadrer les jeunes. Un exemple : ne pas simplement leur apprendre à naviguer sur le Web. Aussi leur apprendre à jauger les informations consultées en ligne, apprendre que Wikipédia ce n'est pas toujours vrai. Forger l'esprit critique le plus tôt possible, donc.