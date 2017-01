Encore loin de l'école virtuelle au primaire et au secondaire

(Québec) Le Québec affiche un sérieux retard dans son offre de cours à distance au primaire et au secondaire, selon certains acteurs du monde de l'éducation, qui pressent le gouvernement de s'ouvrir à cette nouvelle voie et même de créer une école virtuelle provinciale.

Son organisme développe des contenus de cours à distance pour l'éducation aux adultes et la formation professionnelle, mais pas pour les plus jeunes. «La formation à distance a toujours été considérée comme une voie marginale, mais elle devrait devenir une voie courante de la formation. Pour les jeunes, c'est nécessaire. Il faut qu'ils apprennent à apprendre à distance parce que c'est ce qu'ils vont faire toute leur vie», plaide Mme Parr.

Mme Brousseau ne croit pas que tous les petits Québécois devraient être formés à distance, car l'école primaire et secondaire s'est aussi donné comme mission de socialiser les enfants, de leur apprendre les relations humaines. Mais offrir cette possibilité permettrait par exemple de ne pas exclure les jeunes qui ont de graves problèmes de comportement. «Il faut être plus flexible et offrir des alternatives. Il y a des enfants qui fonctionnent mieux dans le système actuel, mais il y en a d'autres pour qui ça ne fonctionne pas.»

«En Grande-Bretagne, aux États-Unis, les programmes primaires et secondaires sont en ligne. Le gouvernement a mis le curriculum disponible et il y a des enseignants qui accompagnent les élèves de façon virtuelle», explique Nancy Brousseau, directrice générale de la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP). Elle s'explique mal que le Québec n'ait pas encore pris ce virage. «L'enseignement en ligne, on est très en retard au Québec par rapport à ça. On dirait que ce n'est pas dans notre culture», lance-t-elle. Mme Brousseau cite à ce propos la Florida Virtual School, une école très populaire qui reçoit des inscriptions d'enfants d'un peu partout aux États-Unis.

L'École en réseau pour les petites classes

Parce qu'il voulait cesser de fermer des écoles de village, le ministère de l'Éducation a favorisé la création de l'École en réseau en 2002. Avec des outils technologiques comme la visioconférence et les forums, l'École en réseau permet à de plus petites classes d'entrer en communication avec d'autres et de faire des travaux d'équipe à distance. Ses outils sont aujourd'hui utilisés par plus de 350 écoles, surtout au niveau primaire. «On ne fait pas de la formation à distance à proprement parler, mais on connecte de plus petits milieux ensemble», explique Solange Racine, directrice de l'École en réseau. Par exemple, un élève d'une petite école secondaire qui a le goût de suivre un cours d'espagnol qui ne se donne pas dans son milieu pourrait se brancher sur un cours donné dans une autre école. Un orthopédagogue peut aussi faire le suivi d'un élève d'une école éloignée grâce à un face-à-face virtuel. «On s'adapte aux besoins de chaque école», ajoute Mme Racine.

La CS de la Beauce-Etchemin prend les devants

La commission scolaire de la Beauce-Etchemin développe depuis 2001 son Centre d'apprentissage en ligne (CAL). Conçu au départ pour répondre aux besoins de ses propres élèves, le Centre est maintenant devenu le fournisseur de cours à distance pour 39 commissions scolaires du Québec. «Notre territoire est assez grand et pour les cours de rattrapage l'été, c'était pas toujours évident pour les élèves de se déplacer», explique Vincent Lemieux, coordonnateur aux services éducatifs. Depuis 2011, la commission scolaire offre également des cours réguliers de 4e et de 5e secondaire en ligne, pour les élèves appelés à voyager durant l'année scolaire ou qui fréquentent des programmes sport-études. Comme le CAL est une initiative locale et qu'il n'est pas financé par le ministère de l'Éducation, la commission scolaire doit faire payer les cours aux parents ou aux autres commissions scolaires qui sont devenues ses partenaires. Environ 1000 jeunes ont recours chaque été au CAL.

Une entreprise privée spécialiste des cours d'été

Créée il y a cinq ans, ÉtudeSecours a offert l'an dernier des cours d'été en ligne à environ 600 élèves. «On ne veut pas qu'un jeune du secondaire manque ses vacances à cause d'un cours d'été. On veut qu'il soit capable de reprendre son cours au camping, avec sa famille», explique Marie-Claude Harnois, enseignante et directrice générale d'ÉtudeSecours. Les examens à la fin du cours peuvent même se faire un peu partout au Québec, dans une des 18 écoles partenaires. L'entreprise privée offre une solution clé en main aux commissions scolaires et aux écoles privées pour qui l'organisation de cours d'été est compliquée et trop coûteuse. Au cours de l'année scolaire, ÉtudeSecours offre également des services de tutorat à distance avec des enseignants légalement qualifiés. «Ce qu'on souhaite, c'est décloisonner les apprentissages et offrir une panoplie de services complémentaires en ligne», souligne Mme Harnois.