L'UL reprend ses activités à Percé

«D'ici deux semaines, toutes nos écoles d'été qui seront offertes à Percé en 2017 seront en ligne», a lancé l'adjointe au vice-recteur aux études et aux activités internationales de l'Université Laval, Marie-Andrée Doran. L'institution prévoit offrir «entre quatre et six» programmes de formation durant la saison estivale dans ce lieu pittoresque de la Gaspésie.

En 2015, l'Université Laval avait dû fermer son école de Percé en raison des compressions budgétaires imposées par le gouvernement québécois. À ce moment, seule la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design y offrait des activités pédagogiques.

Désormais, toutes les facultés pourront y offrir des activités de formation. «Avant, c'était une faculté qui avait développé son projet à Percé. Maintenant, ça devient un équipement institutionnel», a indiqué l'adjointe au vice-recteur.

«Ce qui a toujours été dit, c'est qu'on retournerait à Percé, mais avec l'appui de la région. C'est compliqué de gérer ça à distance», a-t-elle ajouté. Un comité de développement et de réflexion avait été mis en place en février 2016 afin de trouver une nouvelle vocation au bâtiment historique dont l'Université Laval a hérité en 2007. Au printemps, des membres du comité ont rencontré plusieurs acteurs locaux, dont des représentants du Cégep de la Gaspésie et des Îles et d'autres de la Ville de Percé, pour décider de la forme que prendrait le redéploiement des activités de l'Université Laval à Percé.

«On cherche des sources de financement présentement pour nous aider à avoir des gens pour s'occuper de ça sur place. [...] Ce n'est pas simple de ressusciter une institution comme ça», a indiqué Mme Doran. Selon elle, il y aurait un intérêt «au niveau politique» pour aider l'Université Laval sur le plan financier, mais tant que tout n'est pas «ficelé», Mme Doran juge qu'il est difficile d'en dire davantage. «On fait tout ce qu'on peut», s'est-elle contenté de dire.

Depuis la fermeture de la Villa, son état s'est détérioré. Le bâtiment a «besoin d'amour», a-t-elle imagé, alors que l'administration universitaire prévoit injecter des sommes afin de réaliser les travaux de construction qui s'imposent. La maison Biard, située juste à côté et qui logeait les étudiants, requiert aussi plusieurs travaux. Des rénovations ont été complétées l'automne dernier et d'autres sont prévues au printemps.

Retombées à évaluer

Satisfaite du fait que les acteurs locaux aient réalisé «l'impact positif» du retour de l'Université Laval dans la région, l'administration se garde tout de même quelque temps pour évaluer les retombées de la reprise de ses activités. Interrogée sur ce que fera l'Université Laval en cas d'un faible taux d'inscription aux écoles d'été, Marie-Andrée Doran a avoué vouloir y aller une étape à la fois. «Peut-être qu'on a été trop optimiste, mais on réévaluera», a-t-elle répondu, soulignant quand même rester optimiste.

Site historique qui offre une vue imprenable sur le rocher Percé, la maison Frederick-James a été construite en 1888 par le peintre américain du même nom.