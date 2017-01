Former de meilleurs médecins

(Québec) L'Université Laval veut devenir le fer de lance de nouvelles façons d'enseigner aux médecins, afin qu'ils apprennent, entre autres, à mieux travailler en équipe avec les infirmières et les pharmaciens et à mieux se servir des technologies.

Lancée jeudi matin, la chaire de leadership en enseignement (CLE) en pédagogie des sciences de la santé, permettra à deux professeurs de développer de meilleures pratiques en enseignement dans le domaine médical. «On veut être des têtes chercheuses de bonnes idées, les trouver et les mettre ensemble», explique Alexandre Lafleur, titulaire de la chaire, avec sa collègue Miriam Lacasse.

Le médecin d'aujourd'hui doit adapter sa pratique aux maladies chroniques d'une population vieillissante et aux nouveaux moyens de communication, estime Laurent Marcoux, président sortant de l'Association médicale du Québec (AMQ) et nouveau président de l'Association médicale canadienne (AMC). «Les méthodes d'enseignement ont peut-être tardé à s'adapter à ce changement-là et il est impératif que le médecin d'aujourd'hui soit formé à ce niveau-là», a-t-il commenté.

Selon lui, les nouveaux médecins doivent aussi devenir d'«habiles leaders» et de «meilleurs gestionnaires», afin de prendre leurs responsabilités face à toute la population qu'ils desservent. «Le médecin d'aujourd'hui, n'est plus seulement le médecin de son seul patient (...) il est le médecin d'une population», lance M. Marcoux.

L'AMQ et l'AMC deviennent les partenaires de l'Université Laval dans cette chaire, qu'ils financent à moitié. L'objectif est de faire en sorte que les progrès en enseignement de la médecine développés à l'Université Laval puissent ensuite influencer toutes les facultés qui touchent au monde de la santé, partout au pays et même à l'international. Les associations de médecins pourront aussi profiter des connaissances de la CLE pour adapter la formation continue qui est offerte à leurs membres.

Cette nouvelle CLE est la 30e créée à l'Université Laval depuis 2011. L'objectif de toutes ces CLÉ est d'améliorer la pédagogie universitaire, dans différents domaines.