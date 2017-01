Les étudiants étrangers en hausse à Laval

«On vit une hausse substantielle de nos étudiants étrangers, soit ceux qui ont des permis de séjour au pays», s'est réjouie Nicole Lacasse, vice-rectrice adjointe aux études et aux activités internationales en entrevue au Soleil mardi.

Au milieu du pavillon Alphonse-Desjardins, les associations étudiantes représentant différentes nationalités étaient nombreuses à avoir préparé des kiosques pour accueillir les nouveaux et les guider.

Mme Lacasse explique que l'Université travaille fort pour aller chercher ces nouveaux inscrits. «Ils n'arrivent pas tout seuls.» Elle a depuis quelques années des employés dépêchés presque à temps plein dans les principales régions du monde où elle fait du recrutement : le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et l'Amérique latine. Mais la promotion sur le Web demeure son premier outil de recrutement.

Par contre, Mme Lacasse reconnaît que la plupart des universités à travers le monde profitent d'une mobilité accrue des jeunes. Selon l'UNESCO, le nombre d'étudiants prêts à quitter leur pays pour étudier a doublé, passant de 2 millions en 2000 à 4,1 millions en 2014.

L'Université Laval profite donc de ce «marché grandissant», mais doit aussi rivaliser avec les universités de partout dans le monde.

Brassage d'idées

Pour l'établissement de Sainte-Foy, miser sur le recrutement d'étudiants étrangers représente un double avantage : pallier la baisse démographique qui débute des jeunes Québécois qui sortent des cégeps, mais aussi provoquer un brassage d'idées, utile aux activités d'enseignement et de recherche.

«Si on est tous passés dans le même moule et qu'on a tous la même manière de penser, le jour où on est bloqués sur une hypothèse qui ne marche pas, on est tous bloqués», illustre Mme Lacasse.

Un étudiant étranger, formé dans une école différente, peut amener un angle auquel on n'avait pas pensé qui provoque un déblocage.

À l'Université Laval, les étudiants étrangers sont d'ailleurs davantage concentrés dans les programmes de maîtrise, de doctorat et dans les activités de recherche.

La diversité culturelle sur le campus amène aussi une richesse dans la formation, selon Mme Lacasse, qui a déjà eu à gérer de bons débats dans un cours de droit qui aborde la question de la corruption, par exemple.

Cette session, les étudiants étrangers (avec permis de séjour) représentent environ 7 % des 46 000 étudiants de l'Université Laval.

Pour ce qui est des étudiants en général, il y a pour l'instant une légère hausse d'inscriptions à la session d'hiver. Mme Lacasse soutient que les moyens de pression du Syndicat des employés de l'Université Laval (SEUL), qui incitait les jeunes à choisir une autre université pour la session d'hiver, n'ont pas vraiment eu d'effet sur les inscriptions.

À l'Université du Québec à Rimouski, les inscriptions spécifiques à la session d'hiver ne sont pas compilées, mais l'UQAR accueille au cours de l'année 2016-2017 environ 7100 étudiants, dont 3500 à son campus de Lévis.

La TÉLUQ, dont le siège social est situé dans le quartier Saint-Roch, forme quant à elle environ 12 000 personnes en ce moment, pour la plupart à temps partiel. Les étudiants peuvent s'inscrire à ses cours à distance à n'importe quel moment, si bien qu'elle ne vit pas de hausse importante au début de la session d'hiver.