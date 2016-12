Plaidoyer pour les jeux de bataille dans les CPE

Jouer à la lutte, se pousser, se poursuivre, s'agripper, se colletailler. Pour l'éthologue et professeur en psychoéducation de l'Université de Montréal Daniel Paquette, ces comportements sont tout à fait normaux entre un père et son fils et chez les enfants entre eux. Pourtant, dans la plupart des garderies et dans le système scolaire, ces jeux physiques ne sont pas les bienvenus, car ils sont associés à de la violence.

«Je travaille sur la violence depuis des années et on met tout là-dedans. Je suis un peu tanné de ça. Il faut démystifier la notion de violence. Quand c'est un jeu, c'est un jeu, c'est pas de la violence», martèle M. Paquette en entrevue téléphonique.

Invité à donner son avis d'expert à la Commission sur l'éducation à la petite enfance, M. Paquette a publié cet automne le mémoire «Figures paternelles, jeux de contact physique et adaptation socioémotionnelle des jeunes enfants.» Il y recommande entre autres de permettre les jeux de bataille et les jeux symboliques de guerre entre enfants lors de la période de jeux libres en CPE. Du même souffle, il propose d'implanter un programme pour agir auprès des enfants agressifs.

D'après ses observations, les risques qu'une bataille amicale entre enfants dégénère en vraie bataille sont infimes. Selon des études, ça arrive dans 0,006 % des cas. «Il y a un lien d'attachement qui se crée entre les enfants quand ça se passe bien. Ceux qui se bataillent le plus souvent sont les plus grands chums», illustre M. Paquette. La recherche indique également que ces jeux physiques apprennent aux enfants à réguler leurs émotions et à résoudre pacifiquement les conflits.

Débutant normalement vers l'âge de 2 ou 3 ans, les jeux de bataille atteignent un pic à l'âge de 8 ans avant de devenir moins fréquents. Ceux qui y sont initiés jeunes, avec leur père ou une figure paternelle de leur entourage, apprennent à saisir ce qu'est une réelle menace et ont moins tendance à se sentir attaqué au moindre geste.

Jeux de pouvoir

M. Paquette explique que tous les petits mammifères jouent à se battre entre eux. Les humains ne font pas exception et, comme dans le règne animal, les garçons sont naturellement plus enclins à le faire que les filles. Par contre, les jeux de guerre, où un superhéros combat un méchant et où un chevalier tente de contrer un dragon, sont typiques aux humains et s'apparentent davantage à des jeux de rôle.

«Les enfants ont quelque chose à apprendre là-dedans. Une hypothèse est que ces jeux amènent un certain apprentissage des relations politiques et des relations de pouvoir avec les autres», soumet M. Paquette. Et même si les fusils-jouets ont presque disparu des tablettes des magasins, les enfants trouvent quand même une façon de jouer à la guerre. «Ils prennent des blocs LEGO ou leurs doigts et font "pow-pow". Il ne faut pas s'en inquiéter. À moins que ça prenne 90 % du temps de jeu pendant des mois et des mois», explique le chercheur.

M. Paquette définit la violence comme «un abus de pouvoir d'une personne sur une autre». Il croit donc qu'en garderie, il faut seulement s'assurer que ce ne soit pas «toujours le même qui a le dessus sur l'autre», en apprenant aux petits l'affirmation de soi.

Après avoir mené des consultations tout l'automne, la Commission sur l'éducation à la petite enfance doit faire un bilan de la situation et rendre publiques des recommandations au printemps prochain.